Крымчане считают смену фамилии при замужестве пережитком

© Новости Крыма

Большинство жителей Крыма считают, что вопрос о фамилии жены после свадьбы нужно решать путем компромисса.

Об этом сообщает развлекательная социальная сеть «Фотострана», спросившая у жителей Крыма, нужно ли брать фамилию мужа.

В опросе участвовала тысяча респондентов, 52% из которых воспринимают давнюю традицию как пережиток прошлого и считают, что менять фамилию после заключения брака жене вовсе не обязательно. Респонденты поясняют, что будущие супруги должны заранее решить этот вопрос: не всегда новая фамилия благозвучна имени.

«Всегда думала, что возьму фамилию мужа, но у моего возлюбленного она такая, что совсем не подходит к моему имени. Да и какая разница, какая у кого фамилия? Главное – любовь!» - поделилась с исследователями Алина.

Однако немала часть опрошенных - 39% настаивают на том, что жена обязательно должна взять фамилию мужа. По их мнению, мужчина, связывая жизнь с женщиной, берет ее под свое крыло и принимает в свою семью.

Читайте: Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку

Респонденты отмечают практический «плюс» такой традиции - удобство в оформлении различных документов, особенно в случае рождения детей.

«Я бы не стал отказываться от этой традиции, поскольку это ведет к разрушению семейных ценностей. Разве это семья, когда какбудто два разных человека с разными фамилиями?» - комментирует Филипп.

Среди ответов были варианты взять также двойную фамилию. Остальная часть участников опроса не определились во мнении, так как либо не связывали себя брачными узами, либо не интересуются этим вопросом.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 9 января 2020 : Астролог думает, что Крым ждут погодные аномалии и перемены в судьбах. Следующий год станет временем перемен в судьбах людей, в общественной жизни, финансовой и других сферах. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

Среда, 8 января 2020 : В Керчи исследуют заваленный бункер в толще горы Митридат. В Керчи до конца января будет принято решение о судьбе заброшенного командного пункта Керченской военно-морской базы Черноморского флота, который располагается на уровне третьего яруса реконструируемой Большой Митридатской лестницы.

Среда, 8 января 2020 : Крымское отделение Liza Alert проведет полевые сборы. Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Крым» 18 января в Бахчисарайском районе, вблизи села Скалистое, проведет полевую встречу пеших волонтеров-поисковиков, а также владельцев беспилотных летательных аппаратов.

Понедельник, 6 января 2020 : Стало известно где возьмут деньги на электроэнергетику Крыма. Государственное предприятие «Крымэнерго», являющееся гарантирующим поставщиком электричества в Республике Крым, возьмет займ — один миллиард рублей — в банке «Россия».