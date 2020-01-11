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Общество -> Развитие Крыма

Крымчане считают смену фамилии при замужестве пережитком

Суббота
11 января 2020
14:56

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
11 января 2020


Крымчане считают смену фамилии при замужестве пережитком

© Новости Крыма

Большинство жителей Крыма считают, что вопрос о фамилии жены после свадьбы нужно решать путем компромисса.

Об этом сообщает развлекательная социальная сеть «Фотострана», спросившая у жителей Крыма, нужно ли брать фамилию мужа.

В опросе участвовала тысяча респондентов, 52% из которых воспринимают давнюю традицию как пережиток прошлого и считают, что менять фамилию после заключения брака жене вовсе не обязательно. Респонденты поясняют, что будущие супруги должны заранее решить этот вопрос: не всегда новая фамилия благозвучна имени.

«Всегда думала, что возьму фамилию мужа, но у моего возлюбленного она такая, что совсем не подходит к моему имени. Да и какая разница, какая у кого фамилия? Главное – любовь!» - поделилась с исследователями Алина.

Однако немала часть опрошенных - 39% настаивают на том, что жена обязательно должна взять фамилию мужа. По их мнению, мужчина, связывая жизнь с женщиной, берет ее под свое крыло и принимает в свою семью.

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Респонденты отмечают практический «плюс» такой традиции - удобство в оформлении различных документов, особенно в случае рождения детей.

«Я бы не стал отказываться от этой традиции, поскольку это ведет к разрушению семейных ценностей. Разве это семья, когда какбудто два разных человека с разными фамилиями?» - комментирует Филипп.

Среди ответов были варианты взять также двойную фамилию. Остальная часть участников опроса не определились во мнении, так как либо не связывали себя брачными узами, либо не интересуются этим вопросом.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/11/krymchane-schitajut-smenu-familii-pri-zamuzhestve-perezhitkom-126675/

 
 

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