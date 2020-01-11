Корабль Черноморского флота России «агрессивно приблизился» к американскому судну

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об этом 10 января сообщило Центральное командование ВМС США. Как отмечается, сам инцидент произошел 9 января.
В сообщении говорится, что американскому кораблю пришлось подать сигнал опасности столкновения, чтобы добиться от российского корабля соблюдения дистанции, сообщает Радіо Свобода.
Российское судно на видео – это разведывательный корабль «Иван Хурс» из состава Черноморского флота России, базирующийся в Севастополе.
В то же время информагентство ТАСС сообщает: «5-й флот США опубликовал сообщение, в котором обвинил российский корабль в опасном сближении с эсминцем. Также к записи было прикреплено видео, на котором виден российский разведывательный корабль «Иван Хурс» проекта 18280».
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По данным американских военных, российский корабль сначала отказался выполнить это требование, но в итоге сменил курс.
«Хотя российский корабль судно приняло меры (для увеличения дистанции – Радіо Свобода), начальная задержка в выполнении международных правил при агрессивном приближении увеличила риск столкновения», – отметили в ВМС США.
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