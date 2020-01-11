Для торговцев в Севастополе чиновники нарисовали новую схему ларьков

Новые правила размещения нестационарных торговых объектов и схема их расстановки утверждены администрацией Севастополя. Аналогичные документы, которые были приняты при губернаторе Сергее Меняйло, вызвали скандалы и тяжбы коммерсантов с чиновниками.

Правительство Севастополя приняло порядок размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории города и схему размещения НТО. Произошло это 27 декабря 2019 года, и новогодние праздники отвлекли внимание севастопольцев, особенно мелких предпринимателей, от этих документов, опубликованных на официальном портале органов государственной власти Севастополя.

Новый порядок размещения НТО, если говорить очень коротко, подразумевает 13 видов таких торговых объектов — от различных автомагазинов до торгового развала; они размещаются в соответствии со схемой, формировать которую уполномочено главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя; НТО размещаются на земельных участках, принадлежащих городу и не переданных в аренду, участках, принадлежащих городу и переданных в аренду, в зданиях, строениях и сооружениях, принадлежащих городу; торговые объекты должны соответствовать типовым архитектурным видам; право заключения договора на размещение НТО разыгрывается на электронном аукционе. Требования порядка не распространяются на размещения торговых точек на ярмарках и розничных рынках, на временное размещение НТО во время массовых мероприятий, на размещение и использование торговых объектов на земле, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в частной собственности.

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В новой схеме размещения НТО всего 1446 мест.

По данным главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя на 9 января 2020 года, в городе есть 2022 незаконно размещенных НТО и передвижных аттракционов.

Предыдущие порядок и схема, утвержденные правительством Севастополя во главе с Сергеем Меняйло в ноябре 2015 года, вызвали бурю в бизнес-сообществе. И для нее было много причин. Например, во-первых, количество таких торговых точек сокращалось в два раза — до 1500 штук; во-вторых, городская власть отказалась говорить с коммерсантами по этому поводу; в-третьих, Федеральная антимонопольная служба признала порядок и схему ущемляющими права и интересы малого и среднего предпринимательства; в-четвертых, это позволило чиновникам по своему усмотрению притеснять неугодных бизнесменов. В мае 2016 года предприниматели инициировали судебные процессы о признании порядка и схемы размещения НТО незаконными, дело дошло до Верховного суда России — и все инстанции отказывали в удовлетворении требования коммерсантов.

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