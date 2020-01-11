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Спорт -> Футбол в Крыму

Бывший арбитр ФИФА получил новую должность в Крыму

Суббота
11 января 2020
10:08

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
11 января 2020


Бывший украинский и международный футбольный арбитр Валерий Авдыш назначен руководителем контрольно-дисциплинарного комитета Крымского футбольного союза (КФС).

Как сообщает пресс-служба КФС, Авдыш назначен с 1 января 2020 года.

По данным сайта футбольного союза, ранее Авдыш работал специалистом судейско-инспекторского комитета КФС, преподавал в «Школе молодого судьи-2019».

69-летний Авдыш – советский футболист, защитник. Поcле завершения футбольной карьеры – арбитр. С 1992 года обслуживал поединки Высшей и Первой лиг чемпионата Украины, а также матчи Кубка Украины. С 1996 года – арбитр ФИФА (как лайнсмен). В том же году обслуживал финал Кубка Украины между «Динамо» (Киев) и «Нивой» (Винница). 2 июня 1996 года в Москве работал боковым арбитром во время товарищеского матча Россия-Польша. Завершил судейскую карьеру в 1998 году.

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