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Власть -> Власть по-крымски

Жители Крыма до сих пор не могут стать гражданами России

Пятница
10 января 2020
19:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Январь 2020
10 января 2020


Жители Крыма до сих пор не могут стать гражданами России

© Новости Крыма

Жители Крыма все еще имеют ряд проблем, связанных с получением российского паспорта.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская, приведя в пример несколько таких историй, которые ей рассказали в ходе приема граждан.

«Первая история. Одна женщина раньше жила в Киеве, затем, спасая собственную жизнь, переехала в Крым. И вот уже шестой год не может оформить здесь российское гражданство, – написала Поклонская. – Из-за этого она фактически лишена всех прав – даже пенсию не получает. А в прошлом работала у Януковича – была руководителем общественных приемных «Партии регионов» в Украине. И, естественно, радикалы включили ее во все «расстрельные списки». Безвыходная ситуация: возвращаться назад нельзя, и тут нормальной жизни нет».

Еще один крымчанин был призван в российскую армию после референдума. По словам Поклонской, он отслужил год, но гражданином России быть не может, так как «родился в Узбекистане, а жил в Украине». «Женщину, у которой нет российского гражданства, не впускают в Крым – к семье, мужу. На границе ей вручили запрет на въезд в Россию до 2024 года», – написала Поклонская.

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Депутат подчеркнула, что таких историй «сотни», а бюрократия дошла до «безумной степени абсурда». Проблемы, подчеркнула Поклонская, создают на местах отдельные чиновники и сотрудники миграционных служб, из-за которых люди не могут вернуться в свою страну. Она пообещала разбираться в каждом подобном случае и выразила надежду на «поддержку со стороны руководства компетентных органов».

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Власть по-крымски

Жители Крыма до сих пор не могут стать гражданами России

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