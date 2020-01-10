Защитник прав потребителей из Феодосии попал под следствие

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Феодосия
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10 января 2020
Об этом заявляет пресс-служба Следственного комитета по Республике Крым.
Как уточняет ведомство, сотрудник службы по защите прав потребителей проверял магазин, торгующий меховыми и кожаными изделиями, и выявил нарушения. После этого инспектор сообщил владелице магазина, что в случае, если она не даст ему взятку, то он устроит ей проблемы. В результате женщина начала платить сотруднику ведомства взятки, общая сумма которых составила 85 тысяч рублей.
Преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности МВД по РК, которые и задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по факту получения взятки должностным лицом и мошенничества. Суд определил для задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста.
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В СК России по Крыму заявили, что устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, а также иные эпизоды преступной деятельности фигуранта.
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