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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Ялтинские силовики спасли жизнь прохожему

Пятница
10 января 2020
15:30

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020


Сотрудники ялтинских подразделений полиции и Росгвардии оказали первую помощь мужчине, у которого прямо на улице случился приступ эпилепсии.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Во время новогодних каникул в городе-курорте для контроля общественного порядка и безопасности были организованы специальные патрули из росгвардейцев и полицейских.В сообщении говорится, что дежуривший в новогоднюю ночь лейтенант полиции Тимур Евлюхин заметил лежащего на скамейке мужчину.

«Сотрудник направился к нему, чтобы поинтересоваться, все ли у него в порядке. Но, подойдя ближе, увидел, что у мужчины начались судороги, похожие на приступ эпилепсии», - сообщили в ведомстве.

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Патруль тут же оказал гражданину первую помощь, предотвратив остановку дыхания и вызвав скорую. Из подручных средств правоохранители соорудили носилки и не покидали пострадавшего вплоть до приезда медработников.

Подоспевшие вовремя медики отметили грамотную работу полицейских в оказании неотложной помощи неизвестному мужчине. А в социальных сетях появились посты со словами благодарности всей команде силовиков от жителей Ялты за спасение жизни человеку.

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