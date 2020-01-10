Ялтинские силовики спасли жизнь прохожему

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Ялта
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Январь 2020
10 января 2020
Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Во время новогодних каникул в городе-курорте для контроля общественного порядка и безопасности были организованы специальные патрули из росгвардейцев и полицейских.В сообщении говорится, что дежуривший в новогоднюю ночь лейтенант полиции Тимур Евлюхин заметил лежащего на скамейке мужчину.
«Сотрудник направился к нему, чтобы поинтересоваться, все ли у него в порядке. Но, подойдя ближе, увидел, что у мужчины начались судороги, похожие на приступ эпилепсии», - сообщили в ведомстве.
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Патруль тут же оказал гражданину первую помощь, предотвратив остановку дыхания и вызвав скорую. Из подручных средств правоохранители соорудили носилки и не покидали пострадавшего вплоть до приезда медработников.
Подоспевшие вовремя медики отметили грамотную работу полицейских в оказании неотложной помощи неизвестному мужчине. А в социальных сетях появились посты со словами благодарности всей команде силовиков от жителей Ялты за спасение жизни человеку.
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