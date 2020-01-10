Власти Крыма уже захотели поезда из Беларуси, Казахстана и Азербайджана

Вице-премьер крымского правительства, который также является постоянным представителем президенте России в Крыму Георгий Мурадов уверен в том, что через пару лет возможен запуск поездов по Керченскому мосту в Беларусь, Казахстан и Азербайджан.

«Полагаю, что международное железнодорожное сообщение может быть налажено в ближайшие год-два с рядом государств, среди которых Белоруссия, Казахстан и Азербайджан», – сказал Мурадов российскому агентству РИА Новости.

По его мнению, в этом вопросе многое будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ «по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении».

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Президент России Владимир Путин 23 декабря запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части Керченского моста.

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