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Власть -> Транспорт Крыма

Власти Крыма уже захотели поезда из Беларуси, Казахстана и Азербайджана

Пятница
10 января 2020
10:50

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020


Вице-премьер крымского правительства, который также является постоянным представителем президенте России в Крыму Георгий Мурадов уверен в том, что через пару лет возможен запуск поездов по Керченскому мосту в Беларусь, Казахстан и Азербайджан.

«Полагаю, что международное железнодорожное сообщение может быть налажено в ближайшие год-два с рядом государств, среди которых Белоруссия, Казахстан и Азербайджан», – сказал Мурадов российскому агентству РИА Новости.

По его мнению, в этом вопросе многое будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ «по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении».

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Президент России Владимир Путин 23 декабря запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части Керченского моста.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/10/vlasti-kryma-uzhe-zahoteli-poezda-iz-belarusi-kazahstana-i-azerbaidzhana-126676/

 
 

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