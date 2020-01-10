Власти Крыма уже захотели поезда из Беларуси, Казахстана и Азербайджана

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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«Полагаю, что международное железнодорожное сообщение может быть налажено в ближайшие год-два с рядом государств, среди которых Белоруссия, Казахстан и Азербайджан», – сказал Мурадов российскому агентству РИА Новости.
По его мнению, в этом вопросе многое будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ «по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении».
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Президент России Владимир Путин 23 декабря запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части Керченского моста.
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Вчера: В Севастополе планируют заменить городские паромы. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил подготовить предложение по закупке нового парома на линии центр города – Северная сторона.
Среда, 8 января 2020: В Крыму останавливают работу канатной дороги на Ай-Петри. Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» приостановит работу в связи с проведением профилактических работ.
Среда, 8 января 2020: Рейд Севастопольской бухты будет закрыт в первой половине дня 9 января. Рейд Севастопольской бухты будет закрыт с 7.00 до 11.00.
Среда, 8 января 2020: В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутах. С 1 января в Крыму незначительно повысились цены на проезд в автобусе и электричке в пригородном направлении. Повышение стоимости согласовал республиканский Госкомитет по ценам и тарифам.
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