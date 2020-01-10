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Происшествия -> Коммунальное хозяйство

В Симферополе трижды за неделю поджигают светильники в подземных переходах

Пятница
10 января 2020
20:18

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020


Три факта поджога светильников в подземных переходах были зафиксированы в Симферополе за неделю.

Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

«Сегодня ночью неизвестные граждане подожгли осветительные приборы в одном из подземных переходов на улице Киевская. На место происшествия был вызван энергетик, на данный момент переход обесточен. В течение дня рабочие устранят все последствия возгорания. На потолках и стенах уберут копоть, окрасят почерневшие участки и восстановят освещение», – рассказал директор МУП «Метроград» Василий Кирса.

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Аналогичный случай произошел в ночь с 6 на 7 января в переходе на проспекте Кирова. Его последствия были ликвидированы 9 января. Также светильник подожгли в подземном переходе около рынка «Русь», где сейчас рабочие устраняют последствия.

Кирса сообщил, что сегодня материалы об очередном акте вандализма будут переданы в полицию для установления правонарушителей.

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Вчера: В Симферополе коммунальщики «подстригали» снег. На набережной Салгира крымские коммунальщики косят траву под снегом.

 

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