В Симферополе трижды за неделю поджигают светильники в подземных переходах

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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Январь 2020
10 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.
«Сегодня ночью неизвестные граждане подожгли осветительные приборы в одном из подземных переходов на улице Киевская. На место происшествия был вызван энергетик, на данный момент переход обесточен. В течение дня рабочие устранят все последствия возгорания. На потолках и стенах уберут копоть, окрасят почерневшие участки и восстановят освещение», – рассказал директор МУП «Метроград» Василий Кирса.
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Аналогичный случай произошел в ночь с 6 на 7 января в переходе на проспекте Кирова. Его последствия были ликвидированы 9 января. Также светильник подожгли в подземном переходе около рынка «Русь», где сейчас рабочие устраняют последствия.
Кирса сообщил, что сегодня материалы об очередном акте вандализма будут переданы в полицию для установления правонарушителей.
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