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Происшествия -> Наркотики

В Симферополе полицейские за сутки изъяли две партии наркотиков

Пятница
10 января 2020
13:35

Использованы материалы: Новости Крыма

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020


Сотрудники симферопольской полиции за сутки изъяли две партии наркотиков. В первом случае сотрудники полиции задержали 38-летнего местного жителя, который при виде полицейских попытался выбросить полимерные колпачки с наркотическим веществом.

По месту жительства этого гражданина сотрудники полиции произвели осмотр, в ходе которого обнаружили и изъяли две пластиковые колбы с кристаллическим веществом. Согласно заключению криминалистикой экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «метилэфидрон» (так называемая «соль») общей массой 5,52 грамма и метамфетамин массой 0,04 грамма.

Во втором случае, сотрудниками МВД Крыма был остановлен легковой автомобиль, на пассажирском сидении которого находился 32-летний местный житель. У пассажира в ходе личного досмотра в кармане куртки полицейскими был обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет. Согласно заключению криминалистикой экспертизы, изъятое вещество является наркотиком, так называемой «солью» общей массой 1,93 грамма.

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Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств...). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 7 января 2020: У симферопольца нашли крупную партию расфасованной конопли. В Симферополе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по РК нашли у местного жителя крупную партию конопли.

Суббота, 4 января 2020: Жителю Джанкоя грозит десять лет тюрьмы за хранение наркотиков. У жителя Джанкоя на даче нашли почти полкилограмма марихуаны, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Среда, 1 января 2020: В Крыму за попытку сбыта 60 кг каннабиса осудили четырех наркоторговцев. Прокуратура РК поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 4 лиц, пытавшихся организовать сбыт наркотических средств в крупном размере (ст 228.1 УК РФ).

Четверг, 26 декабря 2019: Российские силовики нашли у крымчанина сотни наркотических таблеток. В Керчи сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у 32-летнего мужчины около двухсот таблеток синтетического препарата, запрещенного к обороту на территории РФ.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/10/v-simferopole-politseiskie-za-sutki-izyali-dve-partii-narkotikov-126633/

 
 

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