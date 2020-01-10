В МТС рассказали о сложностях с блокировкой сим-карт для Севастополя и Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
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Об этом журналисты узнали, проверив информацию, размещенную в одной из социальных сетей.
В частности, одна из жителей Севастополя сообщала о невозможности заблокировать сим-карту МТС, находящуюся в украденном телефоне. Как говорила горожанка, от нее потребовали предоставить письменное заявление в ближайшем регионе официальной работы МТС – то есть в Краснодарском крае. Возможность отправки такого заявления по почте, сообщила пользователь, также отсутствует.
Как уточнили в службе клиентской поддержки компании МТС, для блокировки сим-карты в Краснодарский край ехать все-таки необязательно – заблокировать карту на 14 дней можно телефонным звонком.
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В дальнейшем поддержание блокировки на номере будет стоить 1 рубль в сутки. Окончательно заблокировать конкретную сим-карту можно двумя путями: либо отправиться в путешествие по Крымскому мосту на географически близкую Кубань и обратиться для расторжения договора в любой офис МТС, либо воспользоваться услугами «Почты России», если речь идет о восстановлении утраченной сим-карты путем перевыпуска.
Компания МТС готова отправить новую сим-карту по почте, но лишь на тот адрес, который был указан в качестве регистрационных данных при покупке исходной сим-карты. Стоимость доставки карты почтой составит 115 рублей.
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