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Власть -> Финансы и бизнес

В МТС рассказали о сложностях с блокировкой сим-карт для Севастополя и Крыма

Пятница
10 января 2020
10:11

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020


Заблокировать или восстановить утерянную сим-карту оператора МТС в Севастополе можно без поездки в Россию, хотя для этого необходимо совершить ряд действий, несколько отличающихся от ситуации в других регионах России.

Об этом журналисты узнали, проверив информацию, размещенную в одной из социальных сетей.

В частности, одна из жителей Севастополя сообщала о невозможности заблокировать сим-карту МТС, находящуюся в украденном телефоне. Как говорила горожанка, от нее потребовали предоставить письменное заявление в ближайшем регионе официальной работы МТС – то есть в Краснодарском крае. Возможность отправки такого заявления по почте, сообщила пользователь, также отсутствует.

Как уточнили в службе клиентской поддержки компании МТС, для блокировки сим-карты в Краснодарский край ехать все-таки необязательно – заблокировать карту на 14 дней можно телефонным звонком.

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В дальнейшем поддержание блокировки на номере будет стоить 1 рубль в сутки. Окончательно заблокировать конкретную сим-карту можно двумя путями: либо отправиться в путешествие по Крымскому мосту на географически близкую Кубань и обратиться для расторжения договора в любой офис МТС, либо воспользоваться услугами «Почты России», если речь идет о восстановлении утраченной сим-карты путем перевыпуска.

Компания МТС готова отправить новую сим-карту по почте, но лишь на тот адрес, который был указан в качестве регистрационных данных при покупке исходной сим-карты. Стоимость доставки карты почтой составит 115 рублей.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/10/v-mts-rasskazali-o-slozhnostyah-s-blokirovkoi-simkart-dlya-sevastopolya-i-kryma-126679/

 
 

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