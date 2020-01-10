В Крыму заговорили об увеличении популяции мышей и хомяков

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым.
В осенне-зимний период 2019 года было обследовано 75,9756 тыс.га, мышевидными грызунами заселено 26,72 тыс.га. Средняя численность по республике составляет 5,4 нор/га. Увеличение численности наблюдается в Сакском, Первомайском, Ленинском и Черноморском районах. Хотя численность и не превышает экономический порог вредоносности (50-100 жилых нор/га), но на отдельных полях сельхозтоваропроизводители уже начали борьбу с особо опасным вредителем. На текущий момент времени затравка нор родентицидами проведена на площади 2,143 тыс.га.
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Увеличению размножения и питания мышей способствуют и благоприятные погодные условия, и многолетний цикл развития грызунов. В этой связи, прогнозируют эксперты, в ближайшее время следует ожидать подъем численности популяции мышевидных грызунов.
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