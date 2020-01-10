В Евпатории снесли памятник Ленину

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В Евпатории в парке им. Франко без разрешения администрации снесли уникальный памятник Ленину, построенный в середине 1950-х гг.

В городской администрации пояснили ситуацию:

— По результатам проведенной экспертизы, строения и сооружения парка имени Франко находятся в неудовлетворительном, а часть — в аварийном состоянии, в связи с чем подлежат списанию путем сноса. По факту сноса скульптуры Ленина будет проведена проверка, так как разрешения на снос конкретно этого сооружения выдано не было. Кто именно снес монумент, станет понятно после разбирательства.

Памятник Ленину — единственная сохранившаяся миниатюра «Дворца Советов», от которой осталась лишь груда камней, — сообщает КП-Крым.

— Из парка имени Франко хотели сделать евпаторийский аналог московского ВДНХ: не разрушать советское крымское начало, а сохранить его <…> Но монумент разрушался, каркас его собран из песчаника и оштукатурен. Он был «бесхозным», не имел статуса объекта культурного наследия. Скульптура имеет определенный идеологический оттенок, поэтому ее «отфутболивали» из стороны в сторону — рассказал член Президиума Союза архитекторов России Алексей Комов.

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Комов счел ситуацию с уничтожением памятника варварской:

— Видимо, в Евпатории решили не «заморачиваться» с восстановлением, просто зачистить все и построить что-то современное с динозаврами, машинками и прочим адом, который не предусматривает идентичности и самобытности.

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