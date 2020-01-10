В Ереване опровергают запуск авиарейсов в Крым

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Комитет гражданской авиации Армении не получал запрос на осуществление авиарейсов Ереван-Симферополь.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает армянское информагентство PanARMENIAN.Net.

На официальном сайте комитета гражданской авиации Армении информации об авиарейсах Ереван-Симферополь нет.

Ранее глава комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексей Черняк утверждал, что Росавиация согласовала запуск авиасообщения между аэропортами Симферополя и Еревана в 2020 году, также прорабатывается вопрос об открытии авиамаршрута Симферополь-Стамбул. Об этом сообщило информагентство ТАСС.

В октябре 2014 года главное управление гражданской авиации Армении также опровергало сообщение о якобы организации прямого авиарейса между Ереваном и Симферополем.

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После событий 2014-го года европейская организация по безопасности аэронавигации запретила полеты в Крым, в частности, в аэропорты Симферополя и Севастополя.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила принадлежность воздушного пространства над Крымом Украине. Контроль и обеспечение безопасности на этом участке должен осуществлять только «Украэрорух».

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