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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Черном море танкер из России столкнулся с катером: есть пострадавшие

Пятница
10 января 2020
16:13

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020


В Черном море танкер из России столкнулся с катером: есть пострадавшие

© Новости Крыма

В районе Стамбула в Черном море танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся с турецким рыболовецким катером – последний затонул. Из шести рыбаков трое спасены.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора Стамбула в пятницу.

«В районе Кильоса в 6.35 (мск) танкер под российским флагом GLARD 2 столкнулся с рыболовецкой лодкой Dursun Ali Coskun, после чего катер затонул», - сказано в сообщении.

Отмечается, что поиски еще троих рыбаков продолжаются.

По информации Интерфакса, танкером управляет компания ООО «Самаратрансшиппинг». Как рассказал агентству заместитель директора по безопасности компании Алексей Нюничкин, танкер перевозил подсолнечное масло из порта Ростов в порт Измир (Турция). 

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«В 6:07 рыбацкое судно столкнулось с нами, ударило в левый борт. Все наблюдалось и подавали знаки ему. Оно (судно - ред.) проходило нас по корме, потом резко развернулось и пошло на борт», - сообщил Нюничкин.

Он добавил, что сейчас танкер без повреждений стоит на рейде в Черном море.

Пострадавших среди команды нет. Все 14 членов экипажа находятся на борту. 

Причины инцидента на данный момент устанавливаются. В настоящее время пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана.

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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