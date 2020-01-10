Усиленная охрана порядка будет обеспечиваться в Ялте до 12 января

Усиленные меры безопасности, введенные в Ялте в период новогодних и рождественских мероприятий, будут сохраняться до 12 января.

Об этом сегодня в ходе оперативно-хозяйственного совещания сообщил заместитель главы администрации города Станислав Шапортов.

«В новогоднюю ночь охрану общественного порядка на территории городского округа осуществляли 70 человек - сотрудники полиции, ОГИБДД, Росгвардии, представители народного ополчения, а еще 20 омоновцев находились в резерве», - уточнил он и добавил, что в вечернее время с 1 по 8 января дежурили от 30 до 60 сотрудников правоохранительных органов с привлечением казаков станицы Донская.

До 12 января, обратил внимание Шапортов, вместе с полицейскими в продленном режиме 12 казаков будут дежурить на набережной и площади Советской, где продолжаются праздничные мероприятия.

Он также подчеркнул, что особое внимание по поручению главы администрации Ивана Имгрунта уделялось организации проезда на Ай-Петри. «С выпадением снега на плато интерес ялтинцев и наших гостей к нему усиливается. Поэтому накануне праздников был разработан регламент ежедневных действий, а также работы в случае выпадения обильных осадков и чрезвычайных ситуаций», - пояснил заместитель главы администрации, напомнив, что в зимнее время на гору разрешен подъем только на полноприводных транспортных средствах.

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По его информации, на плато ежедневно работали две единицы техники, осуществляющие очистку дорожного покрытия. «Для этого на несколько часов ежедневно перекрывалось движение, однако затем транспортные средства могли беспрепятственно подниматься на Ай-Петри», - заверил Шапортов.

Кроме того, он отметил, что по инициативе перевозчиков в новогоднюю ночь работали около 20 маршрутов общественного транспорта, как городского, так и пригородного сообщения, «в том числе некоторые – до 5 часов утра», и выразил благодарность всем службам, которые были задействованы в поддержании и наведении порядка.

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