Украинская полиция задержала члена «самообороны Крыма»

Использованы материалы: Новости Крыма, Корреспондент
Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020
Сотрудники полиции задержали 8 января в пункте пропуска Чонгар мужчину, который входил в состав «самообороны Крыма». Он направлялся на подконтрольную Украине территорию, сообщает управление Нацполиции в АРК Крым и Севастополе в пятницу, 10 января.
«Правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооруженного формирования самооборона Крыма и способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова Автономной Республики Крым», – говорится в сообщении.
Читайте: В Севастополе начальник военного стройуправления осужден за взятку
Задержанному вручили сообщение о подозрении по статье об участии в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований (ч.5 ст.260 УК Украины). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.
Накануне в четверг Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крымского врача обвиняют в смерти 12-летней девочки. Прокуратура направила в суд дело о смерти 12-летней пациентки в Первомайской центральной районной больнице.
Вчера: Погранслужба Украины посчитала тех, кто незаконно побывал в Крыму. Госпогранслужба Украины собрала данные более 4 тысяч человек, которые по мнению ведомства, незаконно посещали Крым.
Вчера: В Крым из Подмосковья привезли тонны сомнительного мяса и сыра. Сотрудники Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю выявили на территории полуострова тонны сомнительного мяса из Московской области.
Вчера: Крымскому захватчику моста в Киеве снова продлили арест. Подозреваемый будет находиться под стражей до 16 февраля 2020 года. Суд также увеличили срок досудебного следствия.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/10/ukrainskaya-politsiya-zaderzhala-chlena-samooborony-kryma-126688/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
10:50 Власти Крыма уже захотели поезда из Беларуси, Казахстана и Азербайджана
10:11 В МТС рассказали о сложностях с блокировкой сим-карт для Севастополя и Крыма
10:03 В Евпатории снесли памятник Ленину
10:01 Украинская полиция задержала члена «самообороны Крыма»
09:28 Экс-супруг Поклонской снимает фильм в Крыму
09:04 Крымского врача обвиняют в смерти 12-летней девочки
09:03 Ночью в Ялте произошло тройное ДТП
08:52 «Это тупость либо диверсия»: в Севастополе уволили чиновников