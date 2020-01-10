Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму

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Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, согласно которому Россия должна выплатить более 80 миллионов долларов 12 украинским компаниям в качестве компенсации за ущерб, нанесенный им в результате действий в Крыму.

Об этом сообщает украинское информагентство «Укринформ» со ссылкой на информресурс Swiss Info.

«Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 миллионов швейцарских франков или около 82,1 млн долларов 12 украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, причиненные им в результате конфискации их активов в Крыму после аннексии полуострова Россией весной 2014 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд отклонил апелляции российского государства в связи с решениями, принятыми Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года.

Так, в одной из апелляций российская сторона утверждала, что женевский судебный орган не подходит для принятия решения по этому делу.

Москва также заявляла, что аргументы украинских компаний, которые утверждали, что они в данном случае подпадают под действие Соглашения между правительством России и Кабинетом министров Украины о взаимной защите инвестиций от 1998 года, непригодны. Согласно этому договору Россия и Украина не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

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На данный момент отсутствует реакция компаний и соответствующих ведомств Украины и России на эту информацию.

Отмечается, что для возмещению убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний, среди них «Укрнафта», которая подала первый иск, и еще 11 украинских предприятий, которые подали второй иск. Часть этих компаний были ранее связаны с группой компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Палата назначила двух арбитров, а те избрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы. Тем самым рассмотрение оказалось перенесенным в Швейцарию.

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