Сегодня крымчане увидят лунное затмение

Жители Крыма смогут наблюдать в ночь на субботу, 11 января, первое в 2020 году лунное затмение.

В это время спутник Земли войдет в полутень нашей планеты.

Необычное космическое явление будет заметно на всей территории страны. Его можно будет наблюдать с 20:08 мск 10 января, продлится оно до 00:12 субботы. Пик придется на 22:10, когда Луна будет располагаться над горизонтом и приобретет темный оттенок.

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Всего в нынешнем году произойдет четыре затмения Луны, сообщает НСН.

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