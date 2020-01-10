Сегодня крымчане увидят лунное затмение

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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10 января 2020
В это время спутник Земли войдет в полутень нашей планеты.
Необычное космическое явление будет заметно на всей территории страны. Его можно будет наблюдать с 20:08 мск 10 января, продлится оно до 00:12 субботы. Пик придется на 22:10, когда Луна будет располагаться над горизонтом и приобретет темный оттенок.
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Всего в нынешнем году произойдет четыре затмения Луны, сообщает НСН.
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