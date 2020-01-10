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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Сбивший насмерть дорожного рабочего севастополец предстанет перед судом

Пятница
10 января 2020
14:18

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020


Перед судом предстанет местный житель, совершивший наезд на дорожного рабочего.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Севастополя.

Прокуратурой г. Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1974 года рождения.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По версии следствия, мужчина в августе 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на дорожного рабочего, который находился за ограждающими устройствами. От полученных травм потерпевший 1993 года рождения скончался на месте происшествия.

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Расследование по уголовному делу проводилось СЧ СУ УМВД России по городу Севастополю.

Материалы уголовного дела направлены в Нахимовский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.

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