Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости усилить работу по решению проблем водоснабжения и водоотведения в Крыму.

Об этом глава РФ заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, которое проходит в пятницу в Ялте.

«Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», – сказал Путин.

Президент страны также поручил властям работать над «дальнейшим повышением качества жизни простых крымчан».

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«Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день: ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных… Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты», – сказал российский лидер.

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