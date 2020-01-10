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Власть -> Проблемы здравоохранения

Путин назвал плачевным состояние медицины в Крыму

Пятница
10 января 2020
15:38

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020


Путин назвал плачевным состояние медицины в Крыму

© Новости Крыма

Президент России Владимир Путин назвал плачевным состояние медицинской отрасли в Крыму и поручил сформулировать конкретные предложения по улучшению ситуации.

Об этом он заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития региона.

«Масштаб задачи здесь, действительно, огромный. Отрасль в плачевном состоянии: не хватает специалистов, здания и оборудование больниц изношены, – сказал Путин. – Не все вопросы решены и с лицензированием медицинской деятельности. Сложился перекос в сторону платной медицины».

Президент подчеркнул, что «каждому жителю Крыма и Севастополя надо гарантировать медобслуживание по тем стандартам, которые приняты в стране». Он поручил отдельно остановиться на этой теме и сформулировать конкретные предложения по улучшению ситуации в отрасли.

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Ранее Путин подписал закон о продлении сроков лицензирования медицинских учреждений Крыма еще на год – до 1 января 2021 года. Пока лицензии получили 65,5% медучреждений республики.

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