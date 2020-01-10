Путин назвал плачевным состояние медицины в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом он заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития региона.
«Масштаб задачи здесь, действительно, огромный. Отрасль в плачевном состоянии: не хватает специалистов, здания и оборудование больниц изношены, – сказал Путин. – Не все вопросы решены и с лицензированием медицинской деятельности. Сложился перекос в сторону платной медицины».
Президент подчеркнул, что «каждому жителю Крыма и Севастополя надо гарантировать медобслуживание по тем стандартам, которые приняты в стране». Он поручил отдельно остановиться на этой теме и сформулировать конкретные предложения по улучшению ситуации в отрасли.
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Ранее Путин подписал закон о продлении сроков лицензирования медицинских учреждений Крыма еще на год – до 1 января 2021 года. Пока лицензии получили 65,5% медучреждений республики.
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