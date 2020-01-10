Путин назвал плачевным состояние медицины в Крыму

© Новости Крыма

Президент России Владимир Путин назвал плачевным состояние медицинской отрасли в Крыму и поручил сформулировать конкретные предложения по улучшению ситуации.

Об этом он заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития региона.

«Масштаб задачи здесь, действительно, огромный. Отрасль в плачевном состоянии: не хватает специалистов, здания и оборудование больниц изношены, – сказал Путин. – Не все вопросы решены и с лицензированием медицинской деятельности. Сложился перекос в сторону платной медицины».

Президент подчеркнул, что «каждому жителю Крыма и Севастополя надо гарантировать медобслуживание по тем стандартам, которые приняты в стране». Он поручил отдельно остановиться на этой теме и сформулировать конкретные предложения по улучшению ситуации в отрасли.

Читайте: В Крыму заявили о снижении детской смертности

Ранее Путин подписал закон о продлении сроков лицензирования медицинских учреждений Крыма еще на год – до 1 января 2021 года. Пока лицензии получили 65,5% медучреждений республики.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Врачи рассказали, как справиться с постновогодней депрессией. Психиатр-нарколог и член комитета Госдумы России по охране здоровья Борис Менделевич рассказал, как избежать постновогодней депрессии.

Понедельник, 6 января 2020 : В Севастополе обещают создать аналог перинатального центра. В 2020 году в Севастополе отремонтируют роддом №2, благодаря чему там смогут принимать сложные роды.

Понедельник, 6 января 2020 : В Севастополе обещают открыть кабинеты медпомощи для пожилых. В севастопольских медучреждениях появятся кабинеты гериатрической помощи для пожилых людей, сообщает ТАСС.

Пятница, 3 января 2020 : В Крыму появились случаи заболевания гриппом. Роспотребнадзор Крыма сообщает, что на территории полуострова сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, обусловленный циркуляцией вирусов гриппа, преимущественно типа В.