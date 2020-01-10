Путин назвал дату запуска грузового сообщения по Керченскому мосту

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об этом он говорил на совещании по вопросам «социально-экономического развития Крыма и Севастополя» в Ялте 10 января.
«Открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка, его насыщении качественными и доступными товарами. Особенно рассчитываю на этот эффект после открытия регулярного железнодорожного грузового сообщения. С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров», – цитирует Путина «Интерфакс».
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Ранее заместитель министра транспорта России Владимир Токарев сообщал, что грузовое движение по железнодорожной части Керченского моста откроется 1 июня 2020 года.
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Сегодня: В Ереване опровергают запуск авиарейсов в Крым. Комитет гражданской авиации Армении не получал запрос на осуществление авиарейсов Ереван-Симферополь.
Сегодня: Власти Крыма уже захотели поезда из Беларуси, Казахстана и Азербайджана. Вице-премьер крымского правительства, который также является постоянным представителем президенте России в Крыму Георгий Мурадов уверен в том, что через пару лет возможен запуск поездов по Керченскому мосту в Беларусь, Казахстан и Азербайджан.
Вчера: В Севастополе планируют заменить городские паромы. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил подготовить предложение по закупке нового парома на линии центр города – Северная сторона.
Среда, 8 января 2020: В Крыму останавливают работу канатной дороги на Ай-Петри. Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» приостановит работу в связи с проведением профилактических работ.
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