Путин назвал дату запуска грузового сообщения по Керченскому мосту

Президент России Владимир Путин утверждает, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля 2020 года.

Об этом он говорил на совещании по вопросам «социально-экономического развития Крыма и Севастополя» в Ялте 10 января.

«Открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка, его насыщении качественными и доступными товарами. Особенно рассчитываю на этот эффект после открытия регулярного железнодорожного грузового сообщения. С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров», – цитирует Путина «Интерфакс».

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Ранее заместитель министра транспорта России Владимир Токарев сообщал, что грузовое движение по железнодорожной части Керченского моста откроется 1 июня 2020 года.​

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