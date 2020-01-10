Прогноз погоды в Крыму на пятницу 10 января

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от –1 до +7, ближайшей ночью от 0 до +8 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 10 января.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 87 процентов. Ветер южный до 3 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +4, ближайшей ночью от +1 до +3 градусов.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 94 процентов. Ветер западный до 1 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –1 до +2, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 73 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 7, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 72 процентов. Ветер южный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 79 процентов. Ветер южный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 75 процентов. Ветер юго-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 7, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 87 процентов. Ветер юго-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 1 до 6, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Армянске утром небольшой дождь, в течение дня и вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 83 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Гаспре - 9, в Евпатории - 8, в Керчи - 7, в Коктебеле - 8, в Севастополе - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 5, в Сочи - 12, в Турции - 21, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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