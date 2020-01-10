Правительство Севастополя купило землю и здание бывшего польского консульства

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
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10 января 2020
Сделка на приобретение в собственность города Севастополя недвижимого имущества (земельный участок площадью 324 кв.м, расположенный по адресу ул. Шварца/Пирогова, д. 26/д.3 и объект недвижимого имущества для использования в качестве административного здания исполнена в канун нового года и стоила бюджету чуть более 67 млн 264 тыс рублей.
Продал элитную недвижимость севастопольский предприниматель Тигран Арутюнян. Статус контракта пока обозначен как незавершенный: акт приема-передачи здания упомянут, но деньги на счет продавца еще не зачислены.
Напомним, что Генконсульство Республики Польша открылось в Севастополе в 2011 году, его основным видом деятельности была выдача шенгенских виз жителям Севастополя и Крыма. Тогда, по польским данным, на полуострове проживало около 5 тысяч поляков.
С весны 2013 года возле особняка начались пикеты пророссийских общественников и противников Евроинтеграции.
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Польскому консулу вручали портрет Сталина, активисты перепрыгивали забор и прорывались в помещения, приносили к воротам коктейль Молотова, арматуру, шины, приводили Сусанина, жгли костры, рвали националистические флаги, что вынудило иностранных представителей сменить забор на более высокий и непреодолимый.
При этом только за этот год представительство выдало рекордное количество виз - в основном туристических - их получили около 10 тысяч человек.
В марте 2014 года Консульство прекратило свою работу и с тех пор пустовало - до недавнего времени на стенах дома располагалось объявление о сдаче в аренду.
Теперь знаменитый особняк, бок о бок с которым расположено пикантное увеселительное заведение, станет государственной собственностью.
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