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Власть -> Коммунальное хозяйство

Правительство Севастополя купило землю и здание бывшего польского консульства

Пятница
10 января 2020
12:49

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020


Здание бывшего генерального консульства Польши, открытого в городе в украинские времена и экстренно опустевшее в 2014 году, выкупил департамент аппарата губернатора и правительства Севастополя.

Сделка на приобретение в собственность города Севастополя недвижимого имущества (земельный участок площадью 324 кв.м, расположенный по адресу ул. Шварца/Пирогова, д. 26/д.3 и объект недвижимого имущества для использования в качестве административного здания исполнена в канун нового года и стоила бюджету чуть более 67 млн 264 тыс рублей.

Продал элитную недвижимость севастопольский предприниматель Тигран Арутюнян. Статус контракта пока обозначен как незавершенный: акт приема-передачи здания упомянут, но деньги на счет продавца еще не зачислены.

Напомним, что Генконсульство Республики Польша открылось в Севастополе в 2011 году, его основным видом деятельности была выдача шенгенских виз жителям Севастополя и Крыма. Тогда, по польским данным, на полуострове проживало около 5 тысяч поляков.

С весны 2013 года возле особняка начались пикеты пророссийских общественников и противников Евроинтеграции.

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Польскому консулу вручали портрет Сталина, активисты перепрыгивали забор и прорывались в помещения, приносили к воротам коктейль Молотова, арматуру, шины, приводили Сусанина, жгли костры, рвали националистические флаги, что вынудило иностранных представителей сменить забор на более высокий и непреодолимый.

При этом только за этот год представительство выдало рекордное количество виз - в основном туристических - их получили около 10 тысяч человек.

В марте 2014 года Консульство прекратило свою работу и с тех пор пустовало - до недавнего времени на стенах дома располагалось объявление о сдаче в аренду.

Теперь знаменитый особняк, бок о бок с которым расположено пикантное увеселительное заведение, станет государственной собственностью.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/10/pravitelstvo-sevastopolya-kupilo-zemlju-i-zdanie-byvshego-polskogo-konsulstva-126631/

 
 

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