Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила о том, что Третья мировая война, по ее мнению, давно началась.

Об этом она написала на своей станице в Facebook .

По словам Поклонской, Третья мировая выражается в нескольких локальных конфликтах, среди которых: «гуманитарная интервенция НАТО против Югославии в виде бомбардировок и уничтожения суверенного государства, вторжение США в Ирак, грузинская провокация в августе 2008 года, бойня с ИГИЛ в Сирии, обстрелы и уничтожение Донбасса, разгул фашизма на Украине и ракетные ответы друг другу на Ближнем Востоке».

При этом наиболее глобальной и опасной провокацией депутат считает «участившиеся попытки США через перевороты свергать режимы в отдельных странах».

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Она сравнила мировой конфликт ХХI века с сериалом «Игра престолов» и фильмом «Хвост виляет собакой», где нациями манипулируют через информационные вбросы и различные эмбарго. По ее мнению, массовых вооруженных кровопролитий, таких, как в ХХ веке, уже не будет.

«Сейчас ни Трампу, ни другим «воякам» не нужно бомбами стирать Иран или иные «интересующие» их страны с лица Земли. Есть другие методы. Например, экономическая блокада и санкции. Именно это президент США пообещал Ирану. Именно этот метод использовали против России, пытаясь лишить нас самостоятельности», - написала Поклонская.

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