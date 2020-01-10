Ночью в Ялте произошло тройное ДТП

В районе ТРЦ «Конфетти» в Ялте произошло ДТП с участием мотоцикла, автомобилей Nexia и Skoda Octavia.

Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

В социальных сетях развернулась дискуссия по поводу причин аварии.

В комментариях к фото с места происшествия ялтинцы обвинили мотоциклиста, аргументируя это тем, что «если развернуло машину, то с какой скоростью он шел».В ответ на обвинение отец пострадавшего пояснил, что парень ехал со скоростью 60 км/час и отметил, что пострадал он не сильно:

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