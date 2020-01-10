Крымского врача обвиняют в смерти 12-летней девочки

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Прокуратура Первомайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении анестезиолога-реаниматолога Первомайской центральной районной больницы по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», – говорится в сообщении.
По версии следствия, врач ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, в результате чего 12-летняя пациентка умерла от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, развившейся после оперативного вмешательства в результате комбинированного токсического действия лекарственных средств.
Читайте: Полиция открыла огонь для остановки пьяного водителя в Крыму
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Украинская полиция задержала члена «самообороны Крыма». Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Вчера: Погранслужба Украины посчитала тех, кто незаконно побывал в Крыму. Госпогранслужба Украины собрала данные более 4 тысяч человек, которые по мнению ведомства, незаконно посещали Крым.
Вчера: В Крым из Подмосковья привезли тонны сомнительного мяса и сыра. Сотрудники Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю выявили на территории полуострова тонны сомнительного мяса из Московской области.
Вчера: Крымскому захватчику моста в Киеве снова продлили арест. Подозреваемый будет находиться под стражей до 16 февраля 2020 года. Суд также увеличили срок досудебного следствия.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/10/krymskogo-vracha-obvinyajut-v-smerti-12letnei-devochki-126686/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
10:50 Власти Крыма уже захотели поезда из Беларуси, Казахстана и Азербайджана
10:11 В МТС рассказали о сложностях с блокировкой сим-карт для Севастополя и Крыма
10:03 В Евпатории снесли памятник Ленину
10:01 Украинская полиция задержала члена «самообороны Крыма»
09:28 Экс-супруг Поклонской снимает фильм в Крыму
09:04 Крымского врача обвиняют в смерти 12-летней девочки
09:03 Ночью в Ялте произошло тройное ДТП
08:52 «Это тупость либо диверсия»: в Севастополе уволили чиновников