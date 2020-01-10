Крымского врача обвиняют в смерти 12-летней девочки

Прокуратура направила в суд дело о смерти 12-летней пациентки в Первомайской центральной районной больнице.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Прокуратура Первомайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении анестезиолога-реаниматолога Первомайской центральной районной больницы по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», – говорится в сообщении.

По версии следствия, врач ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, в результате чего 12-летняя пациентка умерла от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, развившейся после оперативного вмешательства в результате комбинированного токсического действия лекарственных средств.

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Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

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