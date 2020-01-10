Крымчанка напала с ножом на родственника, получив во сне приказ покойного отца

Полицейские в Ялте задержали девушку, которая нанесла своему родственнику несколько ударов ножом.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В дежурную часть УМВД России по Ялте обратилась диспетчер «скорой помощи», которая сообщила, что в одной из квартир медиками оказана помощь мужчине с множественными проникающими ранениями живота, – сообщили в МВД. – Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал наряд полиции. Установлено, что в квартире проживают супруги, у которых на попечении находится 24-летняя племянница, страдающая отклонениями в поведении».

По данным полиции, девушка взяла на кухне нож и нанесла им несколько ударов в живот своему родственнику. Она пояснила, что во сне об этом ее попросил покойный отец. Девушка дала признательные показания и в настоящее время госпитализирована.

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Следственный отдел отдела полиции №1 «Алупкинский» УМВД России по Ялте возбудил уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Девушка может лишиться свободы на срок до 10 лет.

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