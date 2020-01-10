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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Крымчанин может получить год тюрьмы за попытку подкупа сотрудника ДПС

Пятница
10 января 2020
12:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020


10 тысяч рублей предлагал житель Евпатории сотруднику ДПС чтобы избежать ответственности за ДТП. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мелкое взяточничество).

Об этом сообщили в пресс службе МВД по РК.

20 ноября 2019 года в Евпатории на перекрестке улиц Маяковского и Полупанова произошло ДТП с участием двум автомобилей. Водитель транспортного средства «Шевроле» при повороте налево выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Дэо Матиз». На место аварии оперативно прибыл наряд Госавтоинспекции.

После общения с участниками происшествия было установлено, что у виновника ДТП – водителя автомобиля «Шевроле», мужчины 1955 года рождения, имеются признаки алкогольного опьянения.

Чтобы избежать ответственности водитель предложил сотрудникам ГИБДД денежное вознаграждение.

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Сотрудники ДПС от незаконного денежного вознаграждения отказались и предупредили гражданина об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако мужчина, не отреагировав на предупреждение, оставил в патрульном автомобиле 10 тысяч рублей.

В настоящее время на основании собранных полицией материалов ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мелкое взяточничество).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до одного года.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/10/krymchanin-mozhet-poluchit-god-tjurmy-za-popytku-podkupa-sotrudnika-dps-126666/

 
 

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