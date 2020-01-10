Крымчанин может получить год тюрьмы за попытку подкупа сотрудника ДПС

10 тысяч рублей предлагал житель Евпатории сотруднику ДПС чтобы избежать ответственности за ДТП. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мелкое взяточничество).

Об этом сообщили в пресс службе МВД по РК.

20 ноября 2019 года в Евпатории на перекрестке улиц Маяковского и Полупанова произошло ДТП с участием двум автомобилей. Водитель транспортного средства «Шевроле» при повороте налево выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Дэо Матиз». На место аварии оперативно прибыл наряд Госавтоинспекции.

После общения с участниками происшествия было установлено, что у виновника ДТП – водителя автомобиля «Шевроле», мужчины 1955 года рождения, имеются признаки алкогольного опьянения.

Чтобы избежать ответственности водитель предложил сотрудникам ГИБДД денежное вознаграждение.

Читайте: В Крым из Подмосковья привезли тонны сомнительного мяса и сыра

Сотрудники ДПС от незаконного денежного вознаграждения отказались и предупредили гражданина об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако мужчина, не отреагировав на предупреждение, оставил в патрульном автомобиле 10 тысяч рублей.

В настоящее время на основании собранных полицией материалов ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мелкое взяточничество).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до одного года.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Сбивший насмерть дорожного рабочего севастополец предстанет перед судом. Перед судом предстанет местный житель, совершивший наезд на дорожного рабочего.

Сегодня : Украинская полиция задержала члена «самообороны Крыма». Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня : Крымского врача обвиняют в смерти 12-летней девочки. Прокуратура направила в суд дело о смерти 12-летней пациентки в Первомайской центральной районной больнице.

Вчера : Погранслужба Украины посчитала тех, кто незаконно побывал в Крыму. Госпогранслужба Украины собрала данные более 4 тысяч человек, которые по мнению ведомства, незаконно посещали Крым.