Крымчанин может получить год тюрьмы за попытку подкупа сотрудника ДПС

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Евпатория
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Январь 2020
10 января 2020
Об этом сообщили в пресс службе МВД по РК.
20 ноября 2019 года в Евпатории на перекрестке улиц Маяковского и Полупанова произошло ДТП с участием двум автомобилей. Водитель транспортного средства «Шевроле» при повороте налево выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Дэо Матиз». На место аварии оперативно прибыл наряд Госавтоинспекции.
После общения с участниками происшествия было установлено, что у виновника ДТП – водителя автомобиля «Шевроле», мужчины 1955 года рождения, имеются признаки алкогольного опьянения.
Чтобы избежать ответственности водитель предложил сотрудникам ГИБДД денежное вознаграждение.
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Сотрудники ДПС от незаконного денежного вознаграждения отказались и предупредили гражданина об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако мужчина, не отреагировав на предупреждение, оставил в патрульном автомобиле 10 тысяч рублей.
В настоящее время на основании собранных полицией материалов ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мелкое взяточничество).
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до одного года.
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