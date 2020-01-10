Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Здоровье -> Медицинские советы

Как сократить прием антибиотиков и стероидов при синусите

Пятница
10 января 2020
20:29

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал

Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020


Как сократить прием антибиотиков и стероидов при синусите

© pixabay.com

Согласно данным американского исследования, регулярное и правильное использование назальных солевых и кортикостероидных спреев при хроническом риносинусите может снизить потребность в антибиотиках и пероральных стероидных препаратах. У такого, местного, лечения гораздо меньше побочных эффектов.

Согласно данным американского исследования, регулярное и правильное использование назальных солевых и кортикостероидных спреев при хроническом риносинусите может снизить потребность в антибиотиках и пероральных стероидных препаратах. У такого, местного, лечения гораздо меньше побочных эффектов. Научная работа была опубликована в журнале Laryngoscope.

Основные симптомы хронического риносинусита – заложенность носа, выделения из носа, боль или давление в области лица и снижение обоняния. Солевые и кортикостероидные спреи для носа входят в стандартное лечение болезни, они разжижают густую слизь и помогают уменьшить отек.

Исследователи наблюдали за 150 пациентам. Ученые подсчитали, как часто до начала исследования пациентам приходилось принимать антибиотики и кортикостероиды внутрь, чтобы справиться с обострениями ХРС. Затем они оценили, как рациональное использование лекарств для местного применения – солевых растворов и кортикостероидных спреев – уменьшает потребность в этом виде лечения.

Ученые выяснили, что за три месяца исследования пациенты стали принимать пероральные стероиды и антибиотики существенно реже. Согласно расчетам, после рационального местного лечения пациентам требовалось на 1 курс антибиотиков и стероидов в год меньше, чем раньше.

Читайте: Новые данные о связи алкоголя и домашнего насилия. Все еще хуже, чем мы думали

Среди тех, кто нуждался в антибиотиках (33 пациента) и в пероральных стероидах (40 пациентов), ученые выявили сокращение использования этих препаратов на 40% и 67% соответственно.

«Мы обнаружили, что применение спреев или промываний скорректировало использование антибиотиков и пероральных стероидов в среднем ближе к 3-4 курсам в год, что является огромным эффектом. Использование лекарств сократилось на один курс каждые три-четыре месяца. Медицинская терапия, которую мы предоставили в виде интраназального солевого раствора и интраназальных стероидов, резко сократила использование системных антибиотиков и стероидов», – [URLхhttps://www.news-medical.net/news/20191217/Nasal-sprays-cut-down-usage-of-antibiotics-for-individuals-with-chronic-rhinosinusitis.aspx]рассказал Ахмад Седагхат (Ahmad Sedaghat), ведущий автор исследования.

Как известно, длительный прием антибиотиков оказывает негативное воздействие организм, в частности, на желудок и кишечник. Кроме того, их частый прием связан с выработкой бактериями устойчивости к этим препаратам. В свою очередь, длительное использование стероидов может вызывать нарушения настроения, бессонницу, увеличение веса, способствовать развитию диабета, катаракты.

Автор статьи Валерия Сема

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: У алкоголиков болезнь сердца появляется раньше, чем ее симптомы. Злоупотребление алкоголем вызывает поражение сердечной мышцы задолго до появления симптомов болезней сердца. На это указывают биомаркеры, которые обнаруживаются в крови алкоголиков.

Среда, 8 января 2020: Что будет с организмом, если провести каникулы на диване. Организм пострадает больше, чем вы ожидаете

Вторник, 7 января 2020: Подростки больше склонны к насилию, если видят оскорбительное отношение к девушкам. Прогрессивные взгляды на отношения между полами снижают риск насилия

Понедельник, 6 января 2020: Рак желудка у молодых и пожилых пациентов - разные заболевания. При раннем начале болезнь может протекать тяжелее и хуже поддаваться лечению

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/10/kak-sokratit-priem-antibiotikov-i-steroidov-pri-sinusite-126642/

 
 

Медицинские советы

Как сократить прием антибиотиков и стероидов при синусите

Как сократить прием антибиотиков и стероидов при синусите

У алкоголиков болезнь сердца появляется раньше, чем ее симптомы

У алкоголиков болезнь сердца появляется раньше, чем ее симптомы

Что будет с организмом, если провести каникулы на диване

Что будет с организмом, если провести каникулы на диване

Подростки больше склонны к насилию, если видят оскорбительное отношение к девушкам

Подростки больше склонны к насилию, если видят оскорбительное отношение к девушкам

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крым стал терять популярность среди россиян
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Крым стал терять популярность среди россиян

Тренды недели

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля

Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.