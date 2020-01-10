Как сократить прием антибиотиков и стероидов при синусите

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Согласно данным американского исследования, регулярное и правильное использование назальных солевых и кортикостероидных спреев при хроническом риносинусите может снизить потребность в антибиотиках и пероральных стероидных препаратах. У такого, местного, лечения гораздо меньше побочных эффектов.

Согласно данным американского исследования, регулярное и правильное использование назальных солевых и кортикостероидных спреев при хроническом риносинусите может снизить потребность в антибиотиках и пероральных стероидных препаратах. У такого, местного, лечения гораздо меньше побочных эффектов. Научная работа была опубликована в журнале Laryngoscope.

Основные симптомы хронического риносинусита – заложенность носа, выделения из носа, боль или давление в области лица и снижение обоняния. Солевые и кортикостероидные спреи для носа входят в стандартное лечение болезни, они разжижают густую слизь и помогают уменьшить отек.

Исследователи наблюдали за 150 пациентам. Ученые подсчитали, как часто до начала исследования пациентам приходилось принимать антибиотики и кортикостероиды внутрь, чтобы справиться с обострениями ХРС. Затем они оценили, как рациональное использование лекарств для местного применения – солевых растворов и кортикостероидных спреев – уменьшает потребность в этом виде лечения.

Ученые выяснили, что за три месяца исследования пациенты стали принимать пероральные стероиды и антибиотики существенно реже. Согласно расчетам, после рационального местного лечения пациентам требовалось на 1 курс антибиотиков и стероидов в год меньше, чем раньше.

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Среди тех, кто нуждался в антибиотиках (33 пациента) и в пероральных стероидах (40 пациентов), ученые выявили сокращение использования этих препаратов на 40% и 67% соответственно.

«Мы обнаружили, что применение спреев или промываний скорректировало использование антибиотиков и пероральных стероидов в среднем ближе к 3-4 курсам в год, что является огромным эффектом. Использование лекарств сократилось на один курс каждые три-четыре месяца. Медицинская терапия, которую мы предоставили в виде интраназального солевого раствора и интраназальных стероидов, резко сократила использование системных антибиотиков и стероидов», – [URLхhttps://www.news-medical.net/news/20191217/Nasal-sprays-cut-down-usage-of-antibiotics-for-individuals-with-chronic-rhinosinusitis.aspx]рассказал Ахмад Седагхат (Ahmad Sedaghat), ведущий автор исследования.

Как известно, длительный прием антибиотиков оказывает негативное воздействие организм, в частности, на желудок и кишечник. Кроме того, их частый прием связан с выработкой бактериями устойчивости к этим препаратам. В свою очередь, длительное использование стероидов может вызывать нарушения настроения, бессонницу, увеличение веса, способствовать развитию диабета, катаракты.

Автор статьи Валерия Сема

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