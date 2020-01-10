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Власть -> Власть по-крымски

«Это тупость либо диверсия»: в Севастополе уволили чиновников

Пятница
10 января 2020
08:52

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020


«Это тупость либо диверсия»: в Севастополе уволили чиновников

© Новости Крыма

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев потребовал уволить руководителя ГБУ «Парки и скверы» Александра Федякова и заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Юрия Блохина.

О своем решении он объявил во время аппаратного совещания городского правительства.

Причинной отставки Федякова послужила ситуация с открытым перед новым годом парком «Учкуевка».

«Эта история меня сильно расстроила… (Парк) торжественно открыли, радовались вместе с людьми. Большую часть новогодних праздников половина туалетов закрыта, площадка для выгула собак только позавчера открылась, от ваших (заместителя губернатора Севастополя Владимира Базарова – ред.) подчиненных фантастические объяснения… Это либо какая-то безалаберность, либо тупость, просто какая-то диверсия. Я вас прошу с учетом других обстоятельств по руководителю «Парков и скверов» (Александру Федякову – ред.) кадровое решение готовьте с соответствующим предложением по замене», - обратился Развожаев к своему заму Базарову.

Блохина врио губернатора решил уволить из-за того, что чиновник без разрешения выдал застройщику (компании «Вида») разрешение на разработку проектов планировки и межевания участка площадью 2,5 гектара на Столетовском проспекте, 4, куда входит сквер и часть территории школы №54.

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«У застройщика сохранился земельный участок в аренде, по решению суда он продолжает его использовать. Вид разрешенного использования - для организации аллеи с жилой застройкой. Такой достаточно странный вид разрешенного использования, но вместе с тем градостроительные условия использования не позволяют вести застройку», - отметил и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Развожаев поинтересовался у руководителя ведомства, кто выдал разрешение на работы, а после ответа потребовал, чтобы Блохин написал заявление об увольнении.

«Коллеги, еще одна просьба – контролируйте своих подчиненных, еще одно такое несогласованное действие произойдет, я буду считать, что это недоработка непосредственно руководителя», - подчеркнул врио губернатора города.

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Власть по-крымски

«Это тупость либо диверсия»: в Севастополе уволили чиновников

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