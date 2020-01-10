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Культура -> Кино и Крым

Экс-супруг Поклонской снимает фильм в Крыму

Пятница
10 января 2020
09:28

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020


Перед Новым годом бывший муж Натальи Поклонской политик Иван Соловьев приступил к съемкам фильма, сюжет которого напрямую пресекается с темой его книги «Искушение».

На своей станице в Facebook Соловьев напомнил о продолжении процесса съемок, которые проходят в Крыму. 

«Продолжается рабочий процесс съемок художественного фильма «Пункт пропуска» - истории двух российских военнослужащих, вероломно похищенных украинскими спецслужбами в Крыму в 2016 году», - написал он.

Съемки проходят в Крыму и Севастополе, затем продолжатся в Москве. Режиссером картины выступила директор московской киностудии «Горизонт-кино» Вера Соколова. В основе - реальная история крымчан Александра Баранова и Максима Одинцова, которые были задержаны сотрудниками СБУ на пункте пропуска на админгранице Крыма с материковой Украиной.

Главный лейтмотив ленты: «Россия своих не бросает».

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Ранее Соловьев сообщал, что с радостью принял предложение режиссера стать консультантом «будущей патриотической картины» и горд тем, что Соколова не побоялась «осуждения и санкций со стороны мирового сообщества».

«Это кино о безусловной русскости Крыма и крымчан. О выборе в критический момент, чем он обуславливается. О «пункте пропуска» каждого человека. Для меня очень важно, что в то время, когда все боятся снимать на крымскую тему, режиссер и съемочная группа посчитали своим гражданским долгом это сделать», - подчеркнул Соловьев.

Премьера фильма «Пункт пропуска» намечена на март 2021 года.

 

Новости Крыма сообщали ранее:

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Понедельник, 11 ноября 2019: Бывший «Буратино» снимает в Крыму фильм о войне «с голливудским размахом». В Крыму бойцы Росгвардии снимаются в фильме «Диверсанты 3».

 

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