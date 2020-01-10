Экс-супруг Поклонской снимает фильм в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020
На своей станице в Facebook Соловьев напомнил о продолжении процесса съемок, которые проходят в Крыму.
«Продолжается рабочий процесс съемок художественного фильма «Пункт пропуска» - истории двух российских военнослужащих, вероломно похищенных украинскими спецслужбами в Крыму в 2016 году», - написал он.
Съемки проходят в Крыму и Севастополе, затем продолжатся в Москве. Режиссером картины выступила директор московской киностудии «Горизонт-кино» Вера Соколова. В основе - реальная история крымчан Александра Баранова и Максима Одинцова, которые были задержаны сотрудниками СБУ на пункте пропуска на админгранице Крыма с материковой Украиной.
Главный лейтмотив ленты: «Россия своих не бросает».
Читайте: В Крыму выбирают места для продолжения съемок новых «Гардемаринов»
Ранее Соловьев сообщал, что с радостью принял предложение режиссера стать консультантом «будущей патриотической картины» и горд тем, что Соколова не побоялась «осуждения и санкций со стороны мирового сообщества».
«Это кино о безусловной русскости Крыма и крымчан. О выборе в критический момент, чем он обуславливается. О «пункте пропуска» каждого человека. Для меня очень важно, что в то время, когда все боятся снимать на крымскую тему, режиссер и съемочная группа посчитали своим гражданским долгом это сделать», - подчеркнул Соловьев.
Премьера фильма «Пункт пропуска» намечена на март 2021 года.
Новости Крыма сообщали ранее:
Четверг, 19 декабря 2019: Судакскую крепость «оккупировали» янычары. Генуэзская крепость в Судаке стала съемочной площадкой масштабного телепроекта, сообщает пресс-служба музея-заповедника.
Четверг, 5 декабря 2019: В Крыму пройдет День короткометражного кино. Акция «День короткометражного кино» пройдет в этом году с 15 по 25 декабря в шестой раз.
Среда, 4 декабря 2019: Зеленский в Ялте: двойник президента Украины снялся в кино. Умид Исабаев сыграл Владимира Зеленского, который прогуливается по крымским улочкам.
Понедельник, 11 ноября 2019: Бывший «Буратино» снимает в Крыму фильм о войне «с голливудским размахом». В Крыму бойцы Росгвардии снимаются в фильме «Диверсанты 3».
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/10/ekssuprug-poklonskoi-snimaet-film-v-krymu-126671/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Крым стал терять популярность среди россиян
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
10:50 Власти Крыма уже захотели поезда из Беларуси, Казахстана и Азербайджана
10:11 В МТС рассказали о сложностях с блокировкой сим-карт для Севастополя и Крыма
10:03 В Евпатории снесли памятник Ленину
10:01 Украинская полиция задержала члена «самообороны Крыма»
09:28 Экс-супруг Поклонской снимает фильм в Крыму
09:04 Крымского врача обвиняют в смерти 12-летней девочки
09:03 Ночью в Ялте произошло тройное ДТП
08:52 «Это тупость либо диверсия»: в Севастополе уволили чиновников