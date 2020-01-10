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Жилплощадь -> Крымский бизнес

Аренда квартир в Крыму подешевела за год

Пятница
10 января 2020
07:59

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Январь 2020
10 января 2020


Стоимость аренды жилья в Крыму снизилась по итогам 2019 года.

Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», который проанализировал изменение цен на этом рынке по регионам.

«В числе аутсайдеров мы видим города Крыма и Сочи. Это свидетельствует о том, что собственное население курортов, а именно оно в основном и берет квартиры в долгосрочную аренду в низкий сезон, по-прежнему не обладает достаточной платежеспособностью», – отметил руководитель портала Павел Луценко, слова которого приводятся в сообщении.

Всего падение цен затронуло 10 городов из 70, включая Симферополь и Севастополь. Ставки упали на 1-9%.

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По стоимости аренды жилья Симферополь находится на четвертом месте – после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Снять однокомнатную квартиру в крымской столице можно в среднем за 21 106 рублей (падение на 3,3% за год), двухкомнатную – за 28 510 рублей (минус 8,7%), трехкомнатную – за 36 321 рубль (минус 4,2%).

Севастополь аналитики поставили на шестое место в рейтинге. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в нем составляет в среднем 20 029 рублей (прирост 1,3%), двухкомнатной – 26 790 рублей (снижение на 4,1%), трехкомнатной – 34 567 рублей (минус 6,9%).

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 6 января 2020: На автозаправках Севастополя выявили некачественный бензин. В рамках проекта «Топливо без обмана» Росстандарт обнародовал перечень фактов реализации фальсифицированного топлива на АЗС, выявленных в 2019 году по итогам государственного надзора и исследования в аккредитованных лабораториях.

Среда, 25 декабря 2019: В центре Симферополя торгуют украинскими елками. В Симферополе на новогодней ярмарке под зданием музыкального театра на проспекте Кирова продаются искусственные ели из украинского Прикарпатья.

Воскресенье, 22 декабря 2019: Крымские активы снова переходят под контроль украинцев. Правительство Крыма подвело итоги торгов по АО «Морской нефтяной терминал», в состав которого входить Феодосийская нефтебаза.

Пятница, 20 декабря 2019: Компания из Подмосковья купила Симферопольский винзавод за 250 млн рублей. Компания из Московской области ООО «Винторг» купила 100% акций АО «Симферопольский винодельческий завод» за 249,3 млн рублей.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/10/arenda-kvartir-v-krymu-podeshevela-za-god-126651/

 
 

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