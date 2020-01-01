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Власть -> Транспорт Крыма

Власти Ялты предупреждают о возможном перекрытии дороги на Ай-Петри

Среда
1 января 2020
12:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
1 января 2020


Власти Ялты предупреждают о возможном перекрытии дороги на Ай-Петри

© yaltacrimea.ru

В горадминистрации Ялты предупреждают, что при ухудшении погодных условий и снегопадах, автодорога Ялта – Ай-Петри может быть перекрыта на время проведения снегоуборочных работ.

Информация об этом размещена на сайте администрации.

«Также напоминаем, что с целью предупреждения автомобильных заторов подъем на гору Ай-Петри на автомобилях осуществляется до 12-00, спуск с горы Ай-Петри осуществляется после 15:00 (по местному времени)», – сказано в сообщении.

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Спасатели в Крыму просят туристов воздержаться от походов и поездок в горы в новогодние праздники. На 1 января в Крыму было объявлено штормовое предупреждение.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Саках обещают запустить по городу семь новых автобусов. В Саках с января 2020 года на ряд автобусных маршрутов в городе выйдут новые автобусы.

Вчера: В первые дни нового года в Крыму на маршрут выйдут меньше автобусов. Перед Новым годом предприятие «Крымавтотранс» запустило дополнительные рейсы в Крым с материковой части страны, однако в первых числах января их число сократится до минимума.

Вчера: По мосту на улице Гагарина в Симферополе будет открыто только пешеходное движение. Мост на улице Гагарина в Симферополе будет частично открыт только для пешеходного движения. Автомобильное в ближайшее время запущено не будет.

Понедельник, 30 декабря 2019: Симферополь и часть Севастополя стоят в предновогодних пробках. В Севастополе и Симферополе на центральных улицах 30 декабря наблюдаются предновогодние пробки.

 

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