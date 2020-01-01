Власти Ялты предупреждают о возможном перекрытии дороги на Ай-Петри

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В горадминистрации Ялты предупреждают, что при ухудшении погодных условий и снегопадах, автодорога Ялта – Ай-Петри может быть перекрыта на время проведения снегоуборочных работ.

Информация об этом размещена на сайте администрации.

«Также напоминаем, что с целью предупреждения автомобильных заторов подъем на гору Ай-Петри на автомобилях осуществляется до 12-00, спуск с горы Ай-Петри осуществляется после 15:00 (по местному времени)», – сказано в сообщении.

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Спасатели в Крыму просят туристов воздержаться от походов и поездок в горы в новогодние праздники. На 1 января в Крыму было объявлено штормовое предупреждение.

Новости Крыма сообщали ранее:

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