Власти Севастополя потребовали сноса шестиэтажного самостроя

Уничтожить очередной самострой в Гагаринском районе хотят власти Севастополя. Они просят Арбитражный суд Севастополя обязать жилищно-строительный кооператив «Престиж» снести шестиэтажный недострой с «признаками многоквартирного жилого дома» на улице Восточная, 33.

Истцом выступил департамент городского хозяйства Севастополя, который попросил суд также установить ЖСК шестимесячный срок для исполнения вступившего в законную силу решения, если оно будет вынесено в пользу чиновников.

Суд оставил иск без движения из-за нарушений правил подачи заявления и предложил департаменту устранить их до 27 января 2020 года.

Департамент городского хозяйства Севастополя инициировал тяжбу также с ЖСК «Престиж» о сносе пятиэтажного недостроенного здания, «обладающего признаками многоквартирного жилого дома», на улице Восточной, 31 или приведении этой «самовольной постройки» в соответствие с официально выданным разрешением на строительство. Согласно проекту, это должен быть трехэтажный индивидуальный жилой дом. Это дело сейчас «зависло» из-за проведения комплексной строительно-технической и землеустроительной экспертизы. Ее результаты должны быть представлены суду не позднее 13 февраля следующего года.

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