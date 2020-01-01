Власти Севастополя потребовали сноса шестиэтажного самостроя

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
Регионы Крыма: Севастополь
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2020
Январь 2020
1 января 2020
Истцом выступил департамент городского хозяйства Севастополя, который попросил суд также установить ЖСК шестимесячный срок для исполнения вступившего в законную силу решения, если оно будет вынесено в пользу чиновников.
Суд оставил иск без движения из-за нарушений правил подачи заявления и предложил департаменту устранить их до 27 января 2020 года.
Департамент городского хозяйства Севастополя инициировал тяжбу также с ЖСК «Престиж» о сносе пятиэтажного недостроенного здания, «обладающего признаками многоквартирного жилого дома», на улице Восточной, 31 или приведении этой «самовольной постройки» в соответствие с официально выданным разрешением на строительство. Согласно проекту, это должен быть трехэтажный индивидуальный жилой дом. Это дело сейчас «зависло» из-за проведения комплексной строительно-технической и землеустроительной экспертизы. Ее результаты должны быть представлены суду не позднее 13 февраля следующего года.
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Среда, 25 декабря 2019: Власти Крыма хотят изъять 7,3 га для строительства дороги. Правительство Крыма одобрило изъятие земельных участков площадью 7,3 гектаров для строительства дороги Керчь – Новоотрадное, которая проходит под железнодорожным подходом к Крымскому мосту.
Среда, 25 декабря 2019: Аксенов обещает, что Крым получит 20 млрд рублей на ремонт дорог в 2020 году. В следующем году на ремонт дорог в Крыму будет выделено 20 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции в Симферополе.
Вторник, 24 декабря 2019: Строительство Крымского моста уместили в 2-минутное видео. Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал видео, где поместились все 4 года работы над объектом.
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