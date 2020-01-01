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Власть -> Строительство в Крыму

Власти Севастополя потребовали сноса шестиэтажного самостроя

Среда
1 января 2020
11:20

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
1 января 2020


Уничтожить очередной самострой в Гагаринском районе хотят власти Севастополя. Они просят Арбитражный суд Севастополя обязать жилищно-строительный кооператив «Престиж» снести шестиэтажный недострой с «признаками многоквартирного жилого дома» на улице Восточная, 33.

Истцом выступил департамент городского хозяйства Севастополя, который попросил суд также установить ЖСК шестимесячный срок для исполнения вступившего в законную силу решения, если оно будет вынесено в пользу чиновников.

Суд оставил иск без движения из-за нарушений правил подачи заявления и предложил департаменту устранить их до 27 января 2020 года.

Департамент городского хозяйства Севастополя инициировал тяжбу также с ЖСК «Престиж» о сносе пятиэтажного недостроенного здания, «обладающего признаками многоквартирного жилого дома», на улице Восточной, 31 или приведении этой «самовольной постройки» в соответствие с официально выданным разрешением на строительство. Согласно проекту, это должен быть трехэтажный индивидуальный жилой дом. Это дело сейчас «зависло» из-за проведения комплексной строительно-технической и землеустроительной экспертизы. Ее результаты должны быть представлены суду не позднее 13 февраля следующего года.

Читайте: Власти Крыма хотят изъять 7,3 га для строительства дороги

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Пятница, 27 декабря 2019: Питерская фирма выиграла тендер по строительству дороги к крепости «Керчь» за 200 млн рублей. Компания из Санкт-Петербурга «Трест №68» выиграла конкурс на строительство к крепости «Керчь» автомобильной дороги. На эти цели планируют потратить 213 млн рублей.

Среда, 25 декабря 2019: Власти Крыма хотят изъять 7,3 га для строительства дороги. Правительство Крыма одобрило изъятие земельных участков площадью 7,3 гектаров для строительства дороги Керчь – Новоотрадное, которая проходит под железнодорожным подходом к Крымскому мосту.

Среда, 25 декабря 2019: Аксенов обещает, что Крым получит 20 млрд рублей на ремонт дорог в 2020 году. В следующем году на ремонт дорог в Крыму будет выделено 20 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции в Симферополе.

Вторник, 24 декабря 2019: Строительство Крымского моста уместили в 2-минутное видео. Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал видео, где поместились все 4 года работы над объектом.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/1/vlasti-sevastopolya-potrebovali-snosa-shestietazhnogo-samostroya-126441/

 
 

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