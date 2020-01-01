В Симферополе двое разбойников грабили людей по ночам

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Январь 2020
1 января 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Ранее в отдел полиции г.Симферополь поступило заявление от 26-летнего местного жителя о том, что в ночное время на лестничном пролете по месту его проживания неизвестный нанес ему телесные повреждения, после чего вырвал из рук портмоне с документами, банковскими картами и мобильным телефоном. Сумма причиненного ущерба составила порядка 22 тысяч рублей.
Подозреваемых вскоре поймали. Задержанные дали признательные показания в совершении этого грабежа, а также еще одного аналогичного преступления.С их слов, находясь возле кафе в вечернее время, они нанесли телесные повреждения 47-летнему мужчине, после чего похитили его сумку, в которой находился кошелек с денежными средствами в сумме 15 тысяч рублей и документы на автомобиль.
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На сегодняшний день оперативниками проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенного имущества.
Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Следственным отделом ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п.«а», «г» ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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