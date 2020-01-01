В Севастополе на Рождество перекроют центральные улицы

На время проведения крестного хода 7 января в Севастополе перекроют несколько центральных улиц.

Об этом сообщает правительство города.

Движение ограничат на несколько часов в районе площади Кролевецкого, от площади Лазарева до площади Нахимова и далее до дома №9 на улице Ленина. Также частично перекроют улицы Большая Морская и Богданова.

«Временное ограничение движения всех видов транспортных средств вводится с 11:30 до 13:00 часов 7 января. Просим планировать заранее свой маршрут», - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в новогоднюю ночь в Севастополе городские автобусы будут курсировать до двух часов ночи. Это затронет маршруты №92 «Инкерман – площадь Нахимова» и №94 «2-е отделение Золотой Балки – Центр города». Продлят работу маршрутчиков и в Симферополе. Как сообщали в администрации крымской столицы, 1 января до 3.00 должны работать не менее 25% автобусов и троллейбусов по различным маршрутам.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Непогода остановила работу канатной дороги в Ялте. Канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» 1 января приостановила работу.

Сегодня : В Саках обещают запустить по городу семь новых автобусов. В Саках с января 2020 года на ряд автобусных маршрутов в городе выйдут новые автобусы.

Сегодня : Власти Ялты предупреждают о возможном перекрытии дороги на Ай-Петри. В горадминистрации Ялты предупреждают, что при ухудшении погодных условий и снегопадах, автодорога Ялта – Ай-Петри может быть перекрыта на время проведения снегоуборочных работ.

Вчера : В первые дни нового года в Крыму на маршрут выйдут меньше автобусов. Перед Новым годом предприятие «Крымавтотранс» запустило дополнительные рейсы в Крым с материковой части страны, однако в первых числах января их число сократится до минимума.