В Саках обещают запустить по городу семь новых автобусов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Саки
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1 января 2020
Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.
По данным пресс-службы ведомства, на маршрутах №1 «Химпоселок-Больница», №2 «Химпоселок-Железнодорожный вокзал», №3 «ост. Пляжная – Санаторий «Северное сияние» и №5 «Химпоселок- Амет-Хан-Султан» меняется перевозчик.
«С 1 января 2020 года на данных маршрутах начинает работу участок автоколонны «Крымтроллейбуса». На данные маршруты выйдут 7 единиц новых низкопольных автобусов марки «КАВЗ» с возможностью перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями», – сказано в информации.
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Сообщается, что пассажировместимость новых автобусов составляет более 80 мест. Они работают на природном газе, оснащены системой видеонаблюдения, кондиционерами и системой ГЛОНАСС.
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Сегодня: Власти Ялты предупреждают о возможном перекрытии дороги на Ай-Петри. В горадминистрации Ялты предупреждают, что при ухудшении погодных условий и снегопадах, автодорога Ялта – Ай-Петри может быть перекрыта на время проведения снегоуборочных работ.
Вчера: В первые дни нового года в Крыму на маршрут выйдут меньше автобусов. Перед Новым годом предприятие «Крымавтотранс» запустило дополнительные рейсы в Крым с материковой части страны, однако в первых числах января их число сократится до минимума.
Вчера: По мосту на улице Гагарина в Симферополе будет открыто только пешеходное движение. Мост на улице Гагарина в Симферополе будет частично открыт только для пешеходного движения. Автомобильное в ближайшее время запущено не будет.
Понедельник, 30 декабря 2019: Симферополь и часть Севастополя стоят в предновогодних пробках. В Севастополе и Симферополе на центральных улицах 30 декабря наблюдаются предновогодние пробки.
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