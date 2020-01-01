В Саках обещают запустить по городу семь новых автобусов

В Саках с января 2020 года на ряд автобусных маршрутов в городе выйдут новые автобусы.

Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.

По данным пресс-службы ведомства, на маршрутах №1 «Химпоселок-Больница», №2 «Химпоселок-Железнодорожный вокзал», №3 «ост. Пляжная – Санаторий «Северное сияние» и №5 «Химпоселок- Амет-Хан-Султан» меняется перевозчик.

«С 1 января 2020 года на данных маршрутах начинает работу участок автоколонны «Крымтроллейбуса». На данные маршруты выйдут 7 единиц новых низкопольных автобусов марки «КАВЗ» с возможностью перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями», – сказано в информации.

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Сообщается, что пассажировместимость новых автобусов составляет более 80 мест. Они работают на природном газе, оснащены системой видеонаблюдения, кондиционерами и системой ГЛОНАСС.

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