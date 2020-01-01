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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму за сутки произошло 15 пожаров

Среда
1 января 2020
15:38

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
1 января 2020


За прошедшие сутки спасатели ликвидировали 15 пожаров, на которых спасли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.

В ведомстве отметили, что возгорания не были связаны с традиционным запуском пиротехнических изделий в новогоднюю ночь. Однако спасатели предупредили о необходимости использовать только сертифицированную продукцию.

До конца праздников службы спасения будут работать в усиленном режиме.

«Новогодние праздники только начались, поэтому крымские спасатели продолжают контролировать ситуацию и нести службу в режиме «повышенная готовность», - отметил врио начальника главного управления крымского МЧС Сергей Садаклиев.

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Ранее сообщалось, что спасательная служба полуострова будет работать в режиме повышенной готовности с 31 декабря по 1 января. Чтобы обеспечить крымчанам и гостям республики безопасный отдых, в праздники работают около полутора тысяч человек и более 500 единиц техники по всему Крыму. Также на усиленный режим работы перешла крымская служба МВД.

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