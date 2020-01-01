В Крыму за попытку сбыта 60 кг каннабиса осудили четырех наркоторговцев

Прокуратура РК поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 4 лиц, пытавшихся организовать сбыт наркотических средств в крупном размере (ст 228.1 УК РФ).

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Республики Крым.

Установлено, что 4 человека приобрели, расфасовали и подготовили для дальнейшего сбыта каннабис (марихуана) массой 60 кг. Реализовать задуманное не удалось – наркотики были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции в п. Молодежное Симферопольского района.

Кроме того, один из участников преступной группировки в октябре 2015 года напал на другого, нанес ему удары ногами, руками и мотоциклетным шлемом в голову и по телу, угрожал складным ножом и завладел его деньгами — 3 тыс. руб.

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Приговором Симферопольского районного суда подсудимые признаны виновным в совершении преступлений и осуждены к наказанию в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет со штрафом в размере от 150 до 250 тыс. руб.

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