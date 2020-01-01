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Происшествия -> Наркотики

В Крыму за попытку сбыта 60 кг каннабиса осудили четырех наркоторговцев

Среда
1 января 2020
09:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
1 января 2020


Прокуратура РК поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 4 лиц, пытавшихся организовать сбыт наркотических средств в крупном размере (ст 228.1 УК РФ).

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Республики Крым.

Установлено, что 4 человека приобрели, расфасовали и подготовили для дальнейшего сбыта каннабис (марихуана) массой 60 кг. Реализовать задуманное не удалось – наркотики были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции в п. Молодежное Симферопольского района.

Кроме того, один из участников преступной группировки в октябре 2015 года напал на другого, нанес ему удары ногами, руками и мотоциклетным шлемом в голову и по телу, угрожал складным ножом и завладел его деньгами — 3 тыс. руб.

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Приговором Симферопольского районного суда подсудимые признаны виновным в совершении преступлений и осуждены к наказанию в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет со штрафом в размере от 150 до 250 тыс. руб.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 26 декабря 2019: Российские силовики нашли у крымчанина сотни наркотических таблеток. В Керчи сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у 32-летнего мужчины около двухсот таблеток синтетического препарата, запрещенного к обороту на территории РФ.

Суббота, 21 декабря 2019: Севастополец сядет на 15 лет за контрабанду наркотиков из Бельгии. Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор местному жителю за контрабанду наркотиков из Бельгии, сообщает пресс-служба суда.

Суббота, 14 декабря 2019: Крымчанка осуждена на восемь лет колонии за распространение наркотиков. Железнодорожный районный суд Симферополя признал 59-летнюю жительницу Республики Крым виновной в незаконном сбыте наркотических средств и их прекурсоров в крупном размере.

Пятница, 6 декабря 2019: ФСБ задержала евпаторийского наркоторговца при получении очередной партии. Сотрудники ФСБ задержали жителя Евпатории, который получал посылки с наркотическими средствами и сбывал их местным жителям.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/1/v-krymu-za-popytku-sbyta-60-kg-kannabisa-osudili-chetyreh-narkotorgovtsev-126414/

 
 

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