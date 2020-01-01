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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму мужчина получил срок за вылов рыбы и креветок

Среда
1 января 2020
08:32

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
1 января 2020


Жителя одного из крымских поселков осудили за незаконный вылов рыбы и креветок, передает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.

Сообщается, что в мае текущего года пограничники задержали в Керченском проливе жителя поселка Маяк во время ловли рыбы незаконным орудием. Во время осмотра у рыбака нашли свыше семи килограммов креветок и два десятка ставриды.

Керченский районный суд признал 50-летнего гражданина РФ виновным в любительском лове с помощью запрещенных орудий.

Читайте: Как будут работать экстренные службы в Новый год в Крыму

Ему назначили наказание в виде трех месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты, а также мужчину обязали выплатить штраф в размере 165 тысяч рублей.  

Ранее на границе с Крымом сотрудники пограничной службы помогли разыскать родственников пожилого мужчины, который потерял память.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Украинские пограничники отмечают падение пассажиропотока на «Каланчаке». Админграницу Крыма с Херсонской областью на временном пункте пропуска «Каланчак» за последнюю неделю пересекли в среднем 2,5 – 3 тысячи граждан и около 270 транспортных средств за сутки в обоих направлениях, что соответствует прошлогодним показателям.

Вчера: Новый год в Крыму: более 300 спасателей перевели в режим повышенной готовности. В течение новогодних каникул безопасность на полуострове будут обеспечивать 350 спасателей.

Вчера: В ФСБ заявляют о задержании двоих украинцев, пытавшихся покинуть Крым в обход пунктов пропуска. В ФСБ России заявили о задержании двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход российских пунктов пропуска.

Воскресенье, 29 декабря 2019: Минприроды Крыма оштрафовало сеть АЗС на 560 тысяч рублей. Нарушения были установлены в результате проведения внеплановой выездной проверки.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/1/v-krymu-muzhchina-poluchil-srok-za-vylov-ryby-i-krevetok-126418/

 
 

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