В Крыму мужчина получил срок за вылов рыбы и креветок

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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1 января 2020
Сообщается, что в мае текущего года пограничники задержали в Керченском проливе жителя поселка Маяк во время ловли рыбы незаконным орудием. Во время осмотра у рыбака нашли свыше семи килограммов креветок и два десятка ставриды.
Керченский районный суд признал 50-летнего гражданина РФ виновным в любительском лове с помощью запрещенных орудий.
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Ему назначили наказание в виде трех месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты, а также мужчину обязали выплатить штраф в размере 165 тысяч рублей.
Ранее на границе с Крымом сотрудники пограничной службы помогли разыскать родственников пожилого мужчины, который потерял память.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Украинские пограничники отмечают падение пассажиропотока на «Каланчаке». Админграницу Крыма с Херсонской областью на временном пункте пропуска «Каланчак» за последнюю неделю пересекли в среднем 2,5 – 3 тысячи граждан и около 270 транспортных средств за сутки в обоих направлениях, что соответствует прошлогодним показателям.
Вчера: Новый год в Крыму: более 300 спасателей перевели в режим повышенной готовности. В течение новогодних каникул безопасность на полуострове будут обеспечивать 350 спасателей.
Вчера: В ФСБ заявляют о задержании двоих украинцев, пытавшихся покинуть Крым в обход пунктов пропуска. В ФСБ России заявили о задержании двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход российских пунктов пропуска.
Воскресенье, 29 декабря 2019: Минприроды Крыма оштрафовало сеть АЗС на 560 тысяч рублей. Нарушения были установлены в результате проведения внеплановой выездной проверки.
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