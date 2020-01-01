В Крыму мужчина получил срок за вылов рыбы и креветок

Жителя одного из крымских поселков осудили за незаконный вылов рыбы и креветок, передает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.

Сообщается, что в мае текущего года пограничники задержали в Керченском проливе жителя поселка Маяк во время ловли рыбы незаконным орудием. Во время осмотра у рыбака нашли свыше семи килограммов креветок и два десятка ставриды.

Керченский районный суд признал 50-летнего гражданина РФ виновным в любительском лове с помощью запрещенных орудий.

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Ему назначили наказание в виде трех месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты, а также мужчину обязали выплатить штраф в размере 165 тысяч рублей.

Ранее на границе с Крымом сотрудники пограничной службы помогли разыскать родственников пожилого мужчины, который потерял память.

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