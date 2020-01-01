Украинские пограничники отмечают падение пассажиропотока на «Каланчаке»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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В последние пару дней поток пассажиров через данный пункт пропуска снизился.
Об этом сообщил начальник пресс-службы Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.
«Вчера и сегодня наблюдается уменьшение пассажиропотока», – отметил Шевцов.
Информация о пассажиропотоке через другие временные пункты пропуска на админгранице отсутствует.
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По последним данным Госпогранслужбы Украины, на протяжении 9 месяцев 2019 года админграницу с Крымом в обоих направлениях пересекли более двух миллионов человек, что соответствует прошлогодним показателям.
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Сегодня: В Крыму мужчина получил срок за вылов рыбы и креветок. Жителя одного из крымских поселков осудили за незаконный вылов рыбы и креветок, передает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.
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