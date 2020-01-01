Украинские пограничники отмечают падение пассажиропотока на «Каланчаке»

Админграницу Крыма с Херсонской областью на временном пункте пропуска «Каланчак» за последнюю неделю пересекли в среднем 2,5 – 3 тысячи граждан и около 270 транспортных средств за сутки в обоих направлениях, что соответствует прошлогодним показателям.

В последние пару дней поток пассажиров через данный пункт пропуска снизился.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

«Вчера и сегодня наблюдается уменьшение пассажиропотока», – отметил Шевцов.

Информация о пассажиропотоке через другие временные пункты пропуска на админгранице отсутствует.

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По последним данным Госпогранслужбы Украины, на протяжении 9 месяцев 2019 года админграницу с Крымом в обоих направлениях пересекли более двух миллионов человек, что соответствует прошлогодним показателям.

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