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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Украинские пограничники отмечают падение пассажиропотока на «Каланчаке»

Среда
1 января 2020
13:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
1 января 2020


Админграницу Крыма с Херсонской областью на временном пункте пропуска «Каланчак» за последнюю неделю пересекли в среднем 2,5 – 3 тысячи граждан и около 270 транспортных средств за сутки в обоих направлениях, что соответствует прошлогодним показателям.

В последние пару дней поток пассажиров через данный пункт пропуска снизился.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

«Вчера и сегодня наблюдается уменьшение пассажиропотока», – отметил Шевцов.

Информация о пассажиропотоке через другие временные пункты пропуска на админгранице отсутствует.

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По последним данным Госпогранслужбы Украины, на протяжении 9 месяцев 2019 года админграницу с Крымом в обоих направлениях пересекли более двух миллионов человек, что соответствует прошлогодним показателям.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму мужчина получил срок за вылов рыбы и креветок. Жителя одного из крымских поселков осудили за незаконный вылов рыбы и креветок, передает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.

Вчера: Новый год в Крыму: более 300 спасателей перевели в режим повышенной готовности. В течение новогодних каникул безопасность на полуострове будут обеспечивать 350 спасателей.

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Воскресенье, 29 декабря 2019: Минприроды Крыма оштрафовало сеть АЗС на 560 тысяч рублей. Нарушения были установлены в результате проведения внеплановой выездной проверки.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/1/ukrainskie-pogranichniki-otmechajut-padenie-passazhiropotoka-na-kalanchake-126436/

 
 

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