Украинская энергосистема отделится от российской к 2023 году

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Как сообщает телеканал RT, об этом Гончарук заявил в эфире одного из украинских каналов.
«Документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Надеемся, что в 2023 году объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст нам возможность даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать», — сказал премьер-министр.
Он подчеркнул, что для того, чтобы присоединиться к европейской сети, Украине придется «отрезаться от российской и белорусской». «Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. Мы уже постепенно к этому идем», — отметил Гончарук.
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Ранее партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
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