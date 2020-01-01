Украинская энергосистема отделится от российской к 2023 году

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что украинская энергосистема должна окончательно отделиться от российско-белорусской и стать частью европейской к 2023 году.

Как сообщает телеканал RT, об этом Гончарук заявил в эфире одного из украинских каналов.

«Документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Надеемся, что в 2023 году объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст нам возможность даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что для того, чтобы присоединиться к европейской сети, Украине придется «отрезаться от российской и белорусской». «Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. Мы уже постепенно к этому идем», — отметил Гончарук.

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Ранее партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.

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