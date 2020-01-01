Прогноз погоды в Крыму на среду 1 января

Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –2 до +6, ближайшей ночью от –2 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 59 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 1 января.

В Симферополе утром и днем - небольшой дождь, вечером - небольшой снег. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 93 процентов. Ветер северный до 4 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +1 до +4, ближайшей ночью от –1 до 0 градусов.

В Ялте в течение всего дня ожидается снег. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 97 процентов. Ветер северный до 4 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –2 до 0, ближайшей ночью от –3 до –2 градусов.

В Севастополе в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 79 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 2 до 3 градусов выше нуля.

В Феодосии утром пасмурная погода, днем небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 94 процентов. Ветер северо-западный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 6, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Керчи в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 81 процентов. Ветер северный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 5, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Евпатории в течения дня - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 77 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 2 до 3 градусов выше нуля.

В Джанкое в течения дня - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 78 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +2 до +5, ближайшей ночью от 0 до +1 градусов.

В Армянске утром и днем - небольшой дождь, вечером - небольшой снег. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 81 процентов. Ветер северный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 1 до 2 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 10, в Керчи - 8, в Рыбачьем - 10, в Севастополе - 10, в Феодосии - 9, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, на мысе Сарыч - 10, на мысе Тарханкут - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 7, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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