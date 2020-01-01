Пожар на кладбище в Севастополе: мужчину с ожогами увезли в больницу

В Севастополе 31 декабря произошел пожар в хозяйственной постройке на городском кладбище «Кальфа», в результате которого пострадал мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России в Севастополе.

«Возле хозяйственной постройки обнаружен мужчина, установлено, что он получил травмы – ожоги верхних дыхательных путей. Пострадавший передан службе «103», – говорится в сообщении.

Читайте: В Крыму резко выросла смертность на пожарах

В ведомстве уточнили, что пожар тушила бригада из 12 человек, причины возгорания не называются.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Новогодняя ночь в Крыму прошла без чрезвычайных ситуаций. Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов сообщил, что новогодняя ночь на полуострове прошла без серьезных происшествий.

Вчера : Спасатели ликвидировали пожар в Большой Ялте. Спасатели полностью ликвидировали пожар, произошедший сегодня в поселке Симеиз на площади 600 кв. метров.

Вчера : На Южном берегу Крыма крупный пожар: горят хозпостройки на площади 800 кв метров. Крымские спасатели эвакуировали одного человека на пожаре общей площадью 800 кв. метров, произошедшем сегодня в Большой Ялте.

Вчера : Самые громкие происшествия уходящего года. Кражи картин, взятки, убийства, несчастные случаи и катастрофы, произошедшие в 2019 году в Крыму и потрясшие полуостров.