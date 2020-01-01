Пожар на кладбище в Севастополе: мужчину с ожогами увезли в больницу

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Регионы Крыма: Севастополь
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Январь 2020
1 января 2020
Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России в Севастополе.
«Возле хозяйственной постройки обнаружен мужчина, установлено, что он получил травмы – ожоги верхних дыхательных путей. Пострадавший передан службе «103», – говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что пожар тушила бригада из 12 человек, причины возгорания не называются.
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