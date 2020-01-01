Очистные в Севастополе перепроектируют заново

Потенциальные подрядчики строительства севастопольских канализационных очистных сооружений (КОС «Южные». — Прим. ред.) не рискнули заявиться на конкурс из-за некачественного проектирования и ошибок в конкурсной документации.

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«По КОС выяснилось большое количество проектных недоработок, большие упущения в части сметной стоимости этих объектов», – сообщил глава города.

Ранее он заявлял, что половину проектов «нужно выбрасывать в мусорку и переделывать, чтобы не тратить бюджетные деньги».

Развожаев пояснил, что, в случае согласования подобных условий госконтракта, исполнителю пришлось бы за свой счет перепроектировать очистные сооружения, согласовать в госэкспертизе, доказать увеличение стоимости проекта и другое. Затем должен начаться второй этап — непосредственно строительство, разъяснил глава города последовательность событий.

«И все это должно быть увязано в сжатые сроки, что в действительности невозможно из-за рисков. Поэтому пришли к выводу, что это безответственное решение, и контракты не были заключены в 2019 году», — заявил Михаил Развожаев, добавив, что «в этом нет ничего страшного».

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Ранее сообщалось, что пятый по счету конкурс по определению подрядчика на строительство КОС «Южные», стоимостью 6,7 млрд рублей, признан не состоявшимся в конце уходящего года. Вопреки уверениям и.о. губернатора о существовании более 15 компаний, подтвердивших ему готовность участвовать в тендере.

На пресс-конференции Развожаев заверил, что решение о подрядчике КОС «Южные» состоится до февраля 2020 года, по двухэтапной модели, с разработкой нового проекта. Среди обсуждаемых технологических вопросов при дополнительном проектировании была названа возможность резервирования воды, очищенной до состояния «технической» и замкнутый цикл очистки.

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