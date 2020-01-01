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Новый год в Севастополе: дождь, брошенные елки и молебны от пьянства

Среда
1 января 2020
17:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
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Январь 2020
1 января 2020


Новый год в Севастополе: дождь, брошенные елки и молебны от пьянства

© Крым.реалии

В новогоднюю ночь в храмах Севастополя отслужили литургии и молебны от пьянства, а елочные базары с первого января стали бесхозными.

В праздничную ночь в нескольких центральных храмах города отслужили всенощные литургии и молебны. Отдельные службы в новогоднюю ночь посвятили мученику Вонифатию, который, по утверждению богословов, является «покровителем трезвости» и «спасает людей от пьянства». На время церковной службы входы на территорию церквей были закрыты.

С наступлением нового года в Севастополе начался сильный дождь, потоки воды стекали по недавно отремонтированным в центре города лестницам.

Первого января на елочных базарах в разных районах города остались множество сосен и елок, которые не успели распродать. Торговцы бросили деревья, потому что закончился срок разрешения на торговлю. Власти Севастополя позволили торговать елками только до вечера 31 декабря. Накануне Нового года за елку просили тысячу рублей. До самого Нового года торговцы упорно не снижали цену.

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С утра 1 января на территории елочных базаров бездомные пытались продавать бесхозные елки по 50-100 рублей, либо раздавали их даром. Некоторые жители распиливали сосны и елки на дрова.

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