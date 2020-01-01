Новогодняя ночь в Крыму прошла без чрезвычайных ситуаций

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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1 января 2020
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«В период с 00:00 до 06:00 1 января ликвидировано 4 пожара, всего за прошедшие сутки произошло 15 пожаров, на одном из которых крымскими огнеборцами были спасены 2 человека», – цитирует Шахова пресс-служба ведомства.
По его словам, крымские спасатели «продолжают контролировать ситуацию и нести службу в режиме повышенной готовности», также «приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен контроль за проведением массовых мероприятий».
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Ранее сообщалось, что в течение новогодних каникул безопасность на полуострове будут обеспечивать 350 спасателей.
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