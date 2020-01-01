Новогодняя ночь в Крыму прошла без чрезвычайных ситуаций

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Как пройдет новогодняя ночь в городах Крыма: программа по городам В Никитском саду нарядили 11-метровую секвойю В Ялте усиливают меры безопасности на время праздников В Ялте Дед Мороз призвал предпринимателей заплатить налоги В Керчи на Новый год власти традиционно ограничат продажу алкоголя

© Крым.реалии

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов сообщил, что новогодняя ночь на полуострове прошла без серьезных происшествий.

«В период с 00:00 до 06:00 1 января ликвидировано 4 пожара, всего за прошедшие сутки произошло 15 пожаров, на одном из которых крымскими огнеборцами были спасены 2 человека», – цитирует Шахова пресс-служба ведомства.

По его словам, крымские спасатели «продолжают контролировать ситуацию и нести службу в режиме повышенной готовности», также «приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен контроль за проведением массовых мероприятий».

Читайте: В Алуште нашли труп мужчины в фонтане на центральной набережной

Ранее сообщалось, что в течение новогодних каникул безопасность на полуострове будут обеспечивать 350 спасателей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Пожар на кладбище в Севастополе: мужчину с ожогами увезли в больницу. В Севастополе 31 декабря произошел пожар в хозяйственной постройке на городском кладбище «Кальфа», в результате которого пострадал мужчина.

Вчера : Спасатели ликвидировали пожар в Большой Ялте. Спасатели полностью ликвидировали пожар, произошедший сегодня в поселке Симеиз на площади 600 кв. метров.

Вчера : На Южном берегу Крыма крупный пожар: горят хозпостройки на площади 800 кв метров. Крымские спасатели эвакуировали одного человека на пожаре общей площадью 800 кв. метров, произошедшем сегодня в Большой Ялте.

Вчера : Самые громкие происшествия уходящего года. Кражи картин, взятки, убийства, несчастные случаи и катастрофы, произошедшие в 2019 году в Крыму и потрясшие полуостров.