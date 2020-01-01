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Новогодняя ночь в Крыму прошла без чрезвычайных ситуаций

Среда
1 января 2020
10:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
1 января 2020


Новогодняя ночь в Крыму прошла без чрезвычайных ситуаций

© Крым.реалии

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов сообщил, что новогодняя ночь на полуострове прошла без серьезных происшествий.

«В период с 00:00 до 06:00 1 января ликвидировано 4 пожара, всего за прошедшие сутки произошло 15 пожаров, на одном из которых крымскими огнеборцами были спасены 2 человека», – цитирует Шахова пресс-служба ведомства.

По его словам, крымские спасатели «продолжают контролировать ситуацию и нести службу в режиме повышенной готовности», также «приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен контроль за проведением массовых мероприятий».

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Ранее сообщалось, что в течение новогодних каникул безопасность на полуострове будут обеспечивать 350 спасателей.

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Вчера: Самые громкие происшествия уходящего года. Кражи картин, взятки, убийства, несчастные случаи и катастрофы, произошедшие в 2019 году в Крыму и потрясшие полуостров.

 

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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