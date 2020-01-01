Непогода остановила работу канатной дороги в Ялте

Канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» 1 января приостановила работу.

Об этом сообщает администрация предприятия.

Согласно информации, работа канатной дороги приостановлена по метеоусловиям до 12:00 по местному времени.

«Как только погода позволит, мы возобновили перевозку пассажиров», – сказано в сообщении.

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В МЧС Крыма повторно предупредили об ухудшении погодных условий на полуострове 1 января.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Севастополе на Рождество перекроют центральные улицы. На время проведения крестного хода 7 января в Севастополе перекроют несколько центральных улиц.

Сегодня : В Саках обещают запустить по городу семь новых автобусов. В Саках с января 2020 года на ряд автобусных маршрутов в городе выйдут новые автобусы.

Сегодня : Власти Ялты предупреждают о возможном перекрытии дороги на Ай-Петри. В горадминистрации Ялты предупреждают, что при ухудшении погодных условий и снегопадах, автодорога Ялта – Ай-Петри может быть перекрыта на время проведения снегоуборочных работ.

Вчера : В первые дни нового года в Крыму на маршрут выйдут меньше автобусов. Перед Новым годом предприятие «Крымавтотранс» запустило дополнительные рейсы в Крым с материковой части страны, однако в первых числах января их число сократится до минимума.