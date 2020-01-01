Непогода остановила работу канатной дороги в Ялте

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Ялта
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Январь 2020
1 января 2020
Об этом сообщает администрация предприятия.
Согласно информации, работа канатной дороги приостановлена по метеоусловиям до 12:00 по местному времени.
«Как только погода позволит, мы возобновили перевозку пассажиров», – сказано в сообщении.
Читайте: В первые дни нового года в Крыму на маршрут выйдут меньше автобусов
В МЧС Крыма повторно предупредили об ухудшении погодных условий на полуострове 1 января.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополе на Рождество перекроют центральные улицы. На время проведения крестного хода 7 января в Севастополе перекроют несколько центральных улиц.
Сегодня: В Саках обещают запустить по городу семь новых автобусов. В Саках с января 2020 года на ряд автобусных маршрутов в городе выйдут новые автобусы.
Сегодня: Власти Ялты предупреждают о возможном перекрытии дороги на Ай-Петри. В горадминистрации Ялты предупреждают, что при ухудшении погодных условий и снегопадах, автодорога Ялта – Ай-Петри может быть перекрыта на время проведения снегоуборочных работ.
Вчера: В первые дни нового года в Крыму на маршрут выйдут меньше автобусов. Перед Новым годом предприятие «Крымавтотранс» запустило дополнительные рейсы в Крым с материковой части страны, однако в первых числах января их число сократится до минимума.
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